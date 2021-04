BridgeTower Capital Lanza una Oferta Previa de Tokens de Seguridad y Anuncia una Expansión Global con Socios Clave

ZÚRICH y BOISE, Idaho--(BUSINESS WIRE)--BridgeTower Capital, firma global de capital privado tokenizada, ha lanzado una oferta previa de tokens de seguridad (Security Token Pre-Offering, STO) privada que culmina con 12 meses de trabajo para reunir a propósito un equipo de socios de clase mundial para participar en el mercado de servicios e infraestructura de cadena de bloques (blockchain) en el mundo de las finanzas descentralizadas (Decentralized Finance, DeFi) de rápido crecimiento.

Además, BridgeTower anunció que ha formado una entidad con sede en Zúrich para ampliar aún más su oferta actual de productos y servicios de infraestructura de cadena de bloques.

BridgeTower lanzó su campaña de STO privada a principios de esta semana, que brinda una oportunidad para que los inversores acreditados compren acciones de la empresa en forma de valor digital. BridgeTower ya ha recibido una participación activa y planea recaudar 200 millones de USD en este aumento inicial.

“Estamos experimentando una confluencia global de mercados financieros digitales públicos y privados impulsados por la adopción de las tecnologías de cadena de bloques. Esto está creando oportunidades únicas para aquellos que pueden reunir al equipo y la oferta de productos adecuados para recorrer el complejo panorama regulatorio internacional”, expresó el director ejecutivo Cory Pugh.

BridgeTower está aportando un enfoque comercial operativo tradicional a sus negocios financieros descentralizados del “nuevo mundo” mediante la creación de ingresos recurrentes y el crecimiento de las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, EBITDA), además de brindar financiación a empresas en crecimiento con la intención de crear mayores valoraciones. El producto de inversión de cadena de bloques actual de BridgeTower ha crecido sustancialmente a más de 60 millones de USD en activos en virtud de la delegación dentro de los dos meses posteriores al lanzamiento. BridgeTower agregará intensivamente nodos autohospedados durante los próximos meses.

Además, BridgeTower brinda apoyo financiero, operativo, de adquisición de talento y de comercialización para empresas de crecimiento inicial o intermedio. Ha realizado inversiones en múltiples entidades en el espacio digital y seguirá incorporando inversiones a su cartera.

BridgeTower ha dedicado los últimos 12 meses a la formación de asociaciones globales a través de su propio apoyo a las inversiones y de empresas que han realizado importantes inversiones en BridgeTower. Como una muestra de estos socios, se incluyen los siguientes:

Algorand

Algorand construye tecnología de cadena de bloques que acelera la convergencia entre las finanzas descentralizadas y tradicionales al permitir la creación simple de productos financieros, protocolos e intercambios de valores de próxima generación. La tecnología de Algorand es adecuada para el desarrollo de un ecosistema de seguridad digital más amplio e integral para los emisores en los que se centra BridgeTower.

“Compartimos una visión alineada con BridgeTower en la que la infraestructura modernizada y descentralizada amplía las oportunidades para los participantes en el futuro de los servicios financieros. Nos entusiasma apoyar a BridgeTower, ya que permite a los inversores convertirse en accionistas de su firma de capital privado tokenizada”, expresó David Markley de Soluciones Empresariales en Algorand. “Esta empresa ha reunido a un equipo operativo de clase mundial con administradores de activos que se centran en la convergencia de las DeFi con las finanzas tradicionales”.

Securitize

Securitize está reinventando los mercados de capital privado al ofrecer soluciones de tokens de seguridad integrales y confiables que aprovechan la tecnología de cadena de bloques líder, lo que aumenta el acceso a los mercados privados para los inversores elegibles y, a su vez, los hace más eficientes, compatibles y líquidos.

“Hemos trabajado junto a BridgeTower como su agente de transferencia y socio tecnológico desde el principio y nos entusiasma cómo se ha acercado al panorama de las DeFi con un producto regulado”, expresó Jamie Finn, presidente y cofundador de Securitize. “Nos complace desempeñar un papel significativo en la comercialización del token de BridgeTower Capital”.

Archax

Archax, con sede en Londres, es la primera bolsa de valores digitales regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) (Autoridad de Conducta Financiera) en Londres. Dirigida a instituciones, Archax también tiene sus permisos de corretaje y custodia de la FCA. BridgeTower realizó una inversión previa en Archax gracias al liderazgo de mercado de la empresa en la configuración del panorama de las bolsas reguladas.

“Nos complace trabajar con BridgeTower Capital para preparar a sus miembros para la emisión y esperamos darles la bienvenida a la bolsa de Archax”, indicó Simon Barnby, director de Comercialización de Archax. “Archax se ha creado para llevar las emisiones digitales creíbles a una comunidad global de inversores institucionales y las importantes inversiones de BridgeTower en empresas en crecimiento y la cadena de bloques y las DeFi, con posiciones tanto de deuda como de capital, lo vuelven un agente perfectamente adecuado para negociar en el mercado de crecimiento global de Archax”.

Black Manta

La plataforma compatible con la regulación Markets in Financial instruments Directive (MiFiD) (Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros) II de Black Manta reúne a emisores e inversores a través de su licencia otorgada por la Bafin (Federal Financial Supervisory Authority) (Autoridad Federal de Supervisión Financiera). BridgeTower llevó a cabo recientemente una segunda inversión en Black Manta.

“Consideramos que empresas como BridgeTower son los vehículos de inversión del futuro”, expresó Christian Plazer, cofundador y socio gerente de BMCP (Black Manta Capital Partners). “BridgeTower se ha esforzado enormemente para desarrollar una serie de asociaciones y empresas de cartera a las que estamos orgullosos de sumarnos”.

ACERCA DE BRIDGETOWER CAPITAL - BridgeTower Capital es una firma global de capital privado tokenizada con un enfoque comercial operativo tradicional en el crecimiento. Los accionistas de BridgeTower tienen acceso a oportunidades de inversiones en las finanzas descentralizadas (DeFi) basadas en la tecnología de cadena de bloques. Además, las inversiones de capital privado de BridgeTower en empresas de crecimiento inicial o intermedio brindan apoyo financiero, operativo, de adquisición de talento y de comercialización.

www.bridgetowercapital.com

Exención de responsabilidad

Esta no es una oferta de venta o compra de valores en BridgeTower. Todos los valores que brinda BridgeTower se ofrecen de conformidad con un Memorando de colocación privada confidencial a inversores acreditados solo de acuerdo con una exención de registro proporcionada por la Regla 506(c) de la Regulación D de la Ley de Valores. BridgeTower no tiene ninguna obligación de realizar una oferta. Cualquier indicio de interés en BridgeTower no implica una obligación ni un compromiso de ningún tipo. El rendimiento anterior no es un indicio de éxito a futuro. Las declaraciones sobre el plazo previsto y todas las demás declaraciones en este comunicado de prensa, que no sean hechos históricos, constituyen declaraciones a futuro. Se advierte a los lectores no confiar indebidamente en estas declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se refieren solo a la fecha del presente documento y se basan en las expectativas actuales e implican una serie de suposiciones, riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados. Varios de los asuntos analizados en este documento que no son hechos históricos o actuales se refieren a posibles circunstancias y desarrollos futuros que pueden materializarse o no. Este comunicado de prensa hace referencia únicamente a su fecha y, salvo que lo exija la ley, renunciamos a cualquier obligación de actualización.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.