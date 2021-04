First Patient Enrolled in PROTECT IV Randomized Controlled Trial of Impella

DANVERS, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Abiomed (NASDAQ:ABMD) oggi ha annunciato l'arruolamento del primo paziente in PROTECT IV, un vasto studio controllato randomizzato, prospettico e multicentrico, disegnato per ottenere il livello di prove cliniche necessarie per la raccomandazione in base alle linee guida sui dispositivi di Classe I per Impella negli interventi coronarici percutanei ad alto rischio. Il primo paziente è stato arruolato presso l'Ascension St. John Hospital di Detroit dal Dott. Ted Schreiber, primario di cardiologia presso l'Ascension St. John Macomb-Oakland Hospital, e dal Dott. Amir Kaki, cardiologo interventista e direttore dell'assistenza meccanica circolatoria presso l'Ascension St. John Hospital.

