First Patient Enrolled in PROTECT IV Randomized Controlled Trial of Impella

First Patient Enrolled in PROTECT IV Randomized Controlled Trial of Impella

DANVERS, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Abiomed (NASDAQ: ABMD) heeft vandaag aangekondigd dat de eerste patiënt is ingeschreven in PROTECT IV, een grote, prospectieve, gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) met meerdere centra die is ontworpen om het niveau te bieden van klinisch bewijs dat nodig is om te komen tot een Klasse I richtlijnaanbeveling voor Impella bij risicovolle percutane coronaire interventie (HRPCI). De eerste patiënt werd ingeschreven in het Ascension St. John Hospital in Detroit door Dr. Ted Schreiber, hoofd cardiologie bij Ascension St. John Macomb-Oakland Hospital en Dr. Amir Kaki, interventioneel cardioloog en directeur van mechanische circulatoire ondersteuning bij Ascension St. John Ziekenhuis.

De twee-armige studie zal de voordelen van HRPCI vergelijken met Impella versus HRPCI zonder Impella-ondersteuning. Het primaire eindpunt van de studie is de samenstelling van overlijden door alle oorzaken, beroerte, myocardinfarct (MI) of ziekenhuisopname voor cardiovasculaire (CV) oorzaken van minimaal één jaar. De proef heeft een adaptief ontwerp. Het doel is om 1.252 opeenvolgende gekwalificeerde patiënten in meer dan 100 ziekenhuislocaties in de VS en Europa in te schrijven.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.