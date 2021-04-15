ExaGrid宣布2021年第一季簽約金額和營收雙雙創下紀錄

麻塞諸塞州馬爾波羅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--業界唯一的分層備份儲存解決方案供應商ExaGrid®今天宣布，在截至2021年3月31日的季度中，該公司取得了有史以來創紀錄的簽約金額和營收。與2020年第一季相比，簽約金額成長超過40%，營收成長24%。此外，ExaGrid該季的現金流為正值。該季新增了超過120家新客戶，目前有3,000多家客戶使用ExaGrid的分層備份儲存來保護他們的資料。ExaGrid的成長正在加速，該公司正在全球招聘40名內部和現場銷售人員。

ExaGrid用於勒索軟體攻擊後復原的保留時間鎖定功能是客戶選擇ExaGrid分層備份儲存的眾多原因之一。ExaGrid總裁兼執行長Bill Andrews表示：「勒索軟體攻擊一直呈上升趨勢，是許多公司組織的一大首要考慮因素。ExaGrid覺察到了這一趨勢，並意識到我們可以在已經安全的架構基礎上，加入一種可在遭到勒索軟體攻擊後復原資料的方法。ExaGrid的備份儲存解決方案是唯一具有非面向網路層、延遲刪除功能和不可變資料物件的備份儲存解決方案。僅僅三個月，ExaGrid就已經將超過1,000家客戶升級至6.0版本，而且所有這些客戶都開啟了用於勒索軟體攻擊後復原的保留時間鎖定功能。」

ExaGrid的應用裝置擁有一個面向網路的磁碟快取緩衝區，來實現快速備份，最新的備份無需內部重複資料刪除即可寫入，而且以非重複資料刪除的格式儲存，以便快速還原。ExaGrid使用橫向擴充架構，可以保持一個固定長度的備份時間，同時消除昂貴的破壞性大規模升級和產品強制淘汰。ExaGrid的自我調整重複資料刪除技術可以將重複資料刪除到一個非面向網路的儲放庫中，重複資料刪除後的資料將在此被較長期保存，通常保存數周、數月和數年。非面向網路的層（虛擬間隙）加上具有保留時間鎖定功能的延遲刪除功能，以及不可變資料物件的組合使用，可以防止備份資料被刪除或加密。

2021年第一季摘要：

75%的強大競爭獲勝率

新增120多家新客戶

EMEA（歐洲、中東和非洲）地區取得創紀錄的銷售業績

超過1,000家客戶升級至6.0版本，並開啟了用於勒索軟體攻擊後復原的保留時間鎖定功能

超過3,000家客戶使用ExaGrid分層備份儲存來保護他們的資料

ExaGrid分層備份儲存——為備份而生

Andrews表示：「ExaGrid是唯一一家完全致力於備份儲存的公司，這也是為什麼我們的分層備份儲存系統在試點測試中優於競爭對手的原因所在。我們正在繼續取代來自Dell、HPE、NTAP和許多其他儲存供應商的低成本主要儲存磁碟，因為對於長期保存來說，ExaGrid要便宜得多。我們還在不斷地取代第一代備份儲存解決方案，例如Dell EMC Data Domain、HPE StoreOnce和Veritas線內縱向擴充重複資料刪除應用裝置，這些都不具備ExaGrid這樣的備份效能，也不具備EverGreen架構。ExaGrid坐擁超過25個備份應用程式和公用程式，可提供業界最快、最具成本效益的備份儲存服務，並且是目前唯一能夠透過非面向網路層、延遲刪除和不可變物件來真正提供用於勒索軟體攻擊後復原的備份儲存解決方案。」

ExaGrid提供分層備份儲存服務，具有前端磁碟快取緩衝區，即效能層，可直接將資料寫入磁碟，以實現更快的備份，並且可以直接從磁碟還原，從而實現更快的還原和虛擬機器開機。長期保留資料被分層至重複資料刪除的資料儲放庫，即保留層，以減少保留儲存的數量以及由此產生的成本。這種兩層的方法可以提供更快的備份和還原效能，以及更低成本的儲存效率。

此外，ExaGrid還提供一個橫向擴充架構，可以隨著資料的增加簡單地新增應用裝置。每個應用裝置都包括處理器、記憶體和網路連接埠，因此隨著資料的增加，所需的所有資源都可用來保持固定長度的備份時間。這種橫向擴充儲存方法可以消除昂貴的全面性大規模升級，同時允許在同一橫向擴充系統中混合使用不同尺寸和型號的應用裝置，消除產品過時淘汰的問題，同時保護前期和後期的IT投資。

關於ExaGrid

ExaGrid透過獨特的磁碟快取緩衝區、長期保留儲放庫和橫向擴充架構提供分層備份儲存。ExaGrid的緩衝區提供最快速的備份、還原和即時虛擬機器復原。保留儲放庫具有極低的長期保留成本。ExaGrid的橫向擴充架構整合所有應用裝置，可確保隨著資料增加而提供固定長度備份時間，避免代價昂貴的全面性大規模升級和產品淘汰。ExaGrid提供唯一具有非面向網路的層級、延遲刪除功能以及不可變物件以從勒索軟體攻擊中復原的雙層備份儲存方案。敬請造訪我們的網站exagrid.com或者在LinkedIn上與我們聯絡。請在我們的客戶成功案例中瀏覽並瞭解我們的客戶對其ExaGrid體驗的評價，以及他們現在能夠顯著減少備份耗時的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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