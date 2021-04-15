ExaGrid宣布2021年第一季度签约合同金额和收入双双创下纪录

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--业界唯一的分层备份存储解决方案提供商ExaGrid®今天宣布，在截至2021年3月31日的季度中，该公司取得了有史以来创纪录的签约合同金额和收入。与2020年第一季度相比，签约合同金额增长超过40%，收入增长24%。此外，ExaGrid该季度的现金流为正值。该季度新增了超过120家新客户，目前有3,000多家客户使用ExaGrid的分层备份存储来保护他们的数据。ExaGrid的增长正在加速，该公司正在全球范围内招聘40名内部和现场销售人员。

ExaGrid用于勒索软件攻击后恢复的保留时间锁定功能是客户选择ExaGrid分层备份存储的众多原因之一。ExaGrid总裁兼首席执行官Bill Andrews表示：“ 勒索软件攻击一直呈上升趋势，是许多公司组织的一大首要考虑因素。ExaGrid觉察到了这一趋势，并意识到我们可以在已经安全的架构基础上，加入一种可在遭到勒索软件攻击后恢复数据的方法。ExaGrid的备份存储解决方案是唯一具有非面向网络层、延迟删除功能和不可变数据对象的备份存储解决方案。仅仅三个月，ExaGrid就已经将超过1,000家客户升级至6.0版本，而且所有这些客户都开启了用于勒索软件攻击后恢复的保留时间锁定功能。”

ExaGrid的设备拥有一个面向网络的磁盘缓存停放区，来实现快速备份，最新的备份无需内部重复数据删除即可写入，而且以非重复数据删除的格式存储，以便快速恢复。ExaGrid使用横向扩展架构，可以保持一个定长的备份窗口，同时消除昂贵的破坏性叉车式升级和产品强制淘汰。ExaGrid的自适应重复数据删除技术可以将重复数据删除到一个非面向网络的存储库中，重复数据删除后的数据将在此被较长期保存，通常保存数周、数月和数年。非面向网络的层（虚拟间隙）加上带有保留时间锁定功能的延迟删除功能，以及不可变数据对象的组合使用，可以防止备份数据被删除或加密。

2021年第一季度摘要：

75%的强大竞争胜率

新增120多家新客户

EMEA（欧洲、中东和非洲）地区取得创纪录的销售业绩

超过1,000家客户升级至6.0版本，并开启了用于勒索软件攻击后恢复的保留时间锁定功能

超过3,000家客户使用ExaGrid分层备份存储来保护他们的数据

ExaGrid分层备份存储——为备份而生

Andrews表示：“ ExaGrid是唯一一家完全致力于备份存储的公司，这也是为什么我们的分层备份存储系统在试点测试中优于竞争对手的原因所在。我们正在继续替代来自Dell、HPE、NTAP和许多其他存储供应商的低成本主存储磁盘，因为对于长期保存来说，ExaGrid要便宜得多。我们还在不断地替代第一代备份存储解决方案，例如Dell EMC Data Domain、HPE StoreOnce和Veritas线内纵向扩展重复数据删除设备，这些都不具备ExaGrid这样的备份性能，也不具备常青架构。ExaGrid坐拥超过25个备份应用和实用程序，可提供业界最快、最具成本效益的备份存储服务，并且是目前唯一能够通过非面向网络层、延迟删除和不可变对象来真正提供用于勒索软件攻击后恢复的备份存储解决方案。”

ExaGrid提供分层备份存储服务，带有前端磁盘缓存停放区，即性能层，可直接将数据写入磁盘，以实现更快的备份，并且可以直接从磁盘恢复，从而实现更快的还原和虚拟机启动。长期保留数据被分层至重复数据删除的数据存储库，即保留层，以减少保留存储的数量以及由此产生的成本。这种两层的方法可以提供更快的备份和恢复性能，以及更低成本的存储效率。

此外，ExaGrid还提供一个横向扩展架构，可以随着数据的增加简单地增添设备。每个设备都包括处理器、内存和网络端口，因此随着数据的增加，所需的所有资源都可用来保持定长的备份窗口。这种横向扩展存储方法可以消除昂贵的叉车式升级，同时允许在同一横向扩展系统中混合使用不同尺寸和型号的设备，消除产品过时淘汰的问题，同时保护前期和后期的IT投资。

关于ExaGrid

ExaGrid通过独特的磁盘缓存停放区、长期保留存储库和横向扩展架构提供分层备份存储。ExaGrid的停放区提供最快速的备份、还原和即时虚拟机恢复。保留存储库具有极低的长期保留成本。ExaGrid的横向扩展架构集成所有设备，可确保随着数据增加而提供定长备份窗口，避免代价昂贵的叉车式升级和产品淘汰。ExaGrid提供唯一具有非面向网络的层级、延迟删除功能以及不可变对象以从勒索软件攻击中恢复的双层备份存储方案。敬请访问我们的网站exagrid.com或者在LinkedIn上与我们联系。请在我们的客户成功案例中浏览并了解我们的客户对其ExaGrid体验的评价，以及他们现在能够显著减少备份耗时的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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