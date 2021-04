Conviva and ServiceNow Provide Next Generation Customer Service For Streaming Customers (Graphic: Business Wire)

FOSTER CITY, Californië--(BUSINESS WIRE)--Conviva, de intelligence cloud voor streaming media, heeft vandaag aangekondigd dat haar streaming inzichten zullen worden geïntegreerd met ServiceNow telecom- en media-industrieoplossingen. Deze nieuwe integratie stelt streamingproviders in staat om betrouwbaardere streamingdiensten en gepersonaliseerde klantenservice-ervaringen te bieden om gebruikersacquisitie te stimuleren, operationele kosten te verlagen en de levenslange waarde van de klant te verhogen.

De integratie van Conviva met ServiceNow breidt het aanbod van ServiceNow binnen de telecom- en media-industrie uit en zal streaming-klanten helpen bij het automatiseren van proactieve casecreatie en ticketgeneratie om incidenten in de gehele toeleveringsketen voor videolevering te identificeren en diagnosticeren. Door deze extra automatiseringslaag toe te voegen aan de hoofdoorzaakanalyse, wordt de productiviteit verbeterd, worden de bedrijfskosten verlaagd en kan er sneller problemen worden opgelost.

