Conviva and ServiceNow Provide Next Generation Customer Service For Streaming Customers (Graphic: Business Wire)

FOSTER CITY, California--(BUSINESS WIRE)--Conviva, il cloud basato sull’intelligence per lo streaming di contenuti mediatici, ha annunciato oggi che i suoi dati per la generazione di insight sullo streaming verranno integrati con le soluzioni per i settori delle telecomunicazioni e dei media di ServiceNow. Questa nuova integrazione consentirà ai fornitori di servizi di streaming di offrire servizi di streaming più affidabili ed esperienze di assistenza al cliente personalizzate per promuovere l’acquisizione di utenti, ridurre i costi operativi e accrescere la rimuneratività dei clienti.

L’integrazione di Conviva con ServiceNow andrà ad ampliare il portafoglio di soluzioni di ServiceNow destinate ai settori delle telecomunicazioni e dei media e aiuterà gli utenti di servizi di streaming ad automatizzare la creazione proattiva di casi e la generazione di ticket per identificare e diagnosticare problemi entro l’intera catena di approvvigionamento coinvolta nella diffusione di contenuti video.

