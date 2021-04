Společnost RubrYc oznámila, že uzavřela smlouvu o spolupráci v oblasti výzkumu s firmou Zai Labs s možností uplatnit opci na získání licence

San Carlos, Kalifornie--(BUSINESS WIRE)--RubrYc Therapeutics, Inc., preklinická bioterapeutická společnost, která vyvíjí nové selektivní způsoby léčby založené na protilátkách, dnes oznámila, že uzavřela smlouvu o spolupráci v oblasti výzkumu s firmou Zai Labs, Inc., která se týká využívání platformy Meso-scale Engineered Molecules (MEMs) firmy RubrYc a která umožňuje identifikovat monoklonální protilátky s vysokým potenciálem biologických účinků na cílové nádorové buňky.

Na základě ustanovení smlouvy budou firmy RubrYc a Zai Labs spolupracovat při hledání nových účinných protilátkových léků prostřednictvím platformy Discovery Engine firmy RubrYc, která využívá strojové učení a strukturovaná data k vyhledávání protilátek se schopností vazby na různé cílové struktury (epitopy) nádorových buněk. V případě využití opce na získání licence bude mít firma Zai Labs výhradní právo vyvíjet a celosvětově prodávat produkty objevené na základě této výzkumné spolupráce.

Společnost RubrYc Therapeutics, Inc. obdrží platbu předem a má právo na případné další poplatky za výzkum, vývoj a prodej jednotlivých kandidátních léčiv a také nárok na licenční poplatky z celosvětového prodeje jednotlivých léků. Finanční podmínky smlouvy nebyly zveřejněny.

Generální ředitel Dr. Isaac Bright řekl: „Jsme potěšeni, že si firma Zai Labs zvolila platformu RubrYc Discovery Engine pro identifikaci potenciálních účinných biologických léků proti nádorových onemocněním. Těšíme se na spolupráci s firmou Zai Labs a doufáme, že jim pomůžeme urychlit výzkum díky modernímu způsobu identifikace specifických protilátek, které se umí navázat na konkrétní vazebná místa nádorových buněk. Zkušenosti firmy Zai Labs v oblasti onkologického výzkumu vhodně doplňují naší strategii vyhledávání nových léků, které mohou významným způsobem zlepšit kvalitu života pacientů.“

O společnosti RubrYc Therapeutics, Inc.

RubrYc Therapeutics, Inc. je biotechnologická firma, která využívá strojové učení a biologické počítačové technologie k výzkumu a výrobě selektivních bispecifických protilátek. Významný pokrok v oblasti syntézy molekul, paralelního skríningu a výpočetních technologií v poslední době umožňuje firmě RubrYc využívat informační technologie při objevování a výrobě nových léků založených na protilátkách. Společnost RubrYc Therapeutics, Inc. využívá technologii MEMs Discovery Engine, která jí umožňuje rychle identifikovat velké množství protilátek s jedinečnými schopnostmi vazby na cílové buňky. Společnost RubrYc vznikla v roce 2018 odštěpením z firmy HealthTell, Inc. a jejím posláním je urychlit vývoj nových biologických léčiv a spolupracovat s předními farmaceutickými firmami na rozšiřování nabídky léků a zlepšování života pacientů s nádorovým onemocněním. Za společností RubrYc stojí řada institucionálních investorů, včetně firem Third Point Ventures, Paladin Capital Group, Vital Venture Capital a Hayan Health Networks. Firma sídlí v kalifornském San Carlos.

Další informace najdete na webové stránce www.rubryc.com.

