NYON, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--beqom, leverancier van cloudgebaseerde software voor compensatiebeheer, heeft aangekondigd dat Microsoft beqom heeft aangewezen als een in aanmerking komende "Microsoft Transact" -toepassing voor klanten van het Microsoft Azure-cloudplatform. Dit betekent dat Azure-klanten hun bestaande Azure-budgetverplichting kunnen gebruiken om de aankoop van de beqom-compensatie beheeroplossing te financieren.

"Dit biedt een enorme kans voor Azure-klanten", zegt Francois D’Haegeleer, Beqom Head of Business Development. "Als in aanmerking komende applicatie, als je beqom rechtstreeks via de Azure Marketplace koopt, zal Microsoft 100% van de in aanmerking komende aankopen bijdragen aan de Azure-verbruiksverplichting van je organisatie tijdens elke factuur periode, inclusief software/IP-kosten. U kunt dus het beloningsbeheerplatform van wereldklasse van beqom krijgen, dat wordt gebruikt door Global 2000-bedrijven over de hele wereld, zonder extra kosten."

