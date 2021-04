COURBEVOIE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Na de verlenging van een bestaand contract, zal IDEMIA het nieuwe identificatiesysteem van INTERPOL leveren dat verbeterde mogelijkheden zal inluiden, zoals een hogere matching nauwkeurigheid en meer gebruikersvriendelijke interfaces. MBIS, IDEMIA’s nieuwste technologische biometrische oplossing, is ontworpen en geschaald zodat politieagenten in de lidstaten naar believen een onbeperkt aantal opzoekingen en analyses kunnen uitvoeren, en zal tot één miljoen forensische opzoekingen per dag toelaten. Dit omvat vingerafdrukken, handpalmafdrukken en gezichten, waardoor dit het best presterende geautomatiseerde biometrische identificatiesysteem op de markt is.

