IDEMIA與國際刑警組織進一步合作，提供全新的多重生物辨識系統

法國古貝弗瓦--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--在續簽現有合約之後，IDEMIA將提供國際刑警組織(INTERPOL)的新身分識別系統，該系統具有更高的比對精度和更簡單易用的使用者介面等增強功能。IDEMIA的最新技術生物辨識解決方案MBIS已經過精心設計和擴充，使會員國的警務人員可以自由進行無限數量的搜尋和分析，每天最多可以進行一百萬次法醫分析搜尋。這種包括指紋、掌紋和人臉在內的搜尋使其成為市場上性能一流的自動生物辨識系統。

這些功能為將生物辨識技術引進其他行業奠定基礎。除警方調查外，國際刑警組織還計畫使其成員能夠在邊境管制站查詢其資料庫。

這次最新的聯盟進一步鞏固了IDEMIA與國際刑警組織20年的關係。雙方的合作始於2000年，當時IDEMIA交付了第一套自動指紋辨識系統(AFIS)。AFIS旨在增進國際刑警組織194個成員國員警部隊之間合作的便利性，使其能夠存取刑事案件中嫌疑人的共用指紋資料庫。

在使用指紋功能的基礎上，國際刑警組織在2016年呼籲IDEMIA為其成員提供臉部辨識功能。歸功於兩套生物辨識系統，國際刑警組織在2019年成功比對並辨識了300多名嫌疑人。

國際刑警組織營運支援與分析主管Cyril Gout表示：「正如犯罪分子使用越來越創新和複雜的方法來避免被發現一樣，執法部門也必須受惠於最新的技術進步，特別是生物辨識安全，以便更好地打擊一切形式的跨國犯罪。國際刑警組織與IDEMIA加強合作，將進一步幫助我們的成員國更好地保護其邊境和公民。」

IDEMIA公共安全與身分識別業務部執行副總裁Philippe Barreau表示：「我要衷心感謝國際刑警組織對我們專長的信任。創新從一開始就是我們為國際刑警組織工作的基礎。為了增強我們的解決方案，將自身打造成生物辨識安全領域的第一供應商，我們展開緊密合作以瞭解國際刑警組織團隊的具體需求。我們很高興能鞏固與國際刑警組織的長期合作關係，讓世界各地的人們享受更加安全的生活是我們的共同宗旨。」

關於IDEMIA

IDEMIA是增強型身分識別(Augmented Identity)領域的全球領導者，致力於提供一個可信任的環境，讓市民和消費者能夠在實體和網際空間展開重要的日常活動（如支付、聯網和旅行）。

當今時代，確保身分安全至關重要。增強型身分識別技術可確保隱私和信任，並保證安全、已認證和可驗證交易。透過支援該技術，我們重新定義了思考、生產、使用和保護身分資訊的方式。身分資訊是我們最重要的資產之一。我們為金融、電信、身分識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強型身分識別服務。IDEMIA在全球擁有近1.5萬名員工，為180個國家的客戶提供服務。

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