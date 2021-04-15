IDEMIA与国际刑警组织进一步合作，提供全新的多重生物识别系统

法国库尔伯瓦--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--在续签现有合同之后，IDEMIA将提供国际刑警组织(INTERPOL)的新身份识别系统，该系统具有更高的匹配精度和更友好的用户界面等增强功能。IDEMIA的最新技术生物识别解决方案MBIS已经过精心设计和扩展，使成员国的警务人员可以自由进行无限数量的搜索和分析，每天最多可以进行一百万次法医分析搜索。这种包括指纹、掌纹和人脸在内的搜索使其成为市场上性能一流的自动生物识别系统。

这些功能为将生物识别技术引入其他行业奠定基础。除警方调查外，国际刑警组织还计划使其成员能够在边境管制站查询其数据库。

这次最新的联盟进一步巩固了IDEMIA与国际刑警组织20年的关系。双方的合作始于2000年，当时IDEMIA交付了第一套自动指纹识别系统(AFIS)。AFIS旨在增进国际刑警组织194个成员国警察部队之间合作的便利性，使其能够访问刑事案件中嫌疑人的共享指纹数据库。

在使用指纹功能的基础上，国际刑警组织在2016年呼吁IDEMIA为其成员提供面部识别功能。得益于两套生物识别系统，国际刑警组织在2019年成功匹配并识别了300多名嫌疑人。

国际刑警组织运营支持与分析主管Cyril Gout表示：“正如犯罪分子使用越来越创新和复杂的方法来避免被发现一样，执法部门也必须受益于最新的技术进步，特别是生物识别安全，以便更好地打击一切形式的跨国犯罪。国际刑警组织与IDEMIA加强合作，将进一步帮助我们的成员国更好地保护其边境和公民。”

IDEMIA公共安全与身份识别业务部执行副总裁Philippe Barreau表示：“我要衷心感谢国际刑警组织对我们专长的信任。创新从一开始就是我们为国际刑警组织工作的基础。为了增强我们的解决方案，将自身打造成生物识别安全领域的第一供应商，我们展开紧密合作以了解国际刑警组织团队的具体需求。我们很高兴能巩固与国际刑警组织的长期合作关系，让世界各地的人们享受更加安全的生活是我们的共同宗旨。”

关于IDEMIA

IDEMIA是增强型身份识别(Augmented Identity)领域的全球领导者，致力于提供一个可信环境，让市民和消费者能够在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅行）。

当今时代，确保身份安全至关重要。增强型身份识别技术可确保隐私和信任，并保证安全、已认证和可验证交易。通过支持该技术，我们重新定义了思考、生产、使用和保护身份信息的方式。身份信息是我们最重要的资产之一。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强型身份识别服务。IDEMIA在全球拥有近1.5万名员工，为180个国家的客户提供服务。

如需了解更多信息，请访问www.idemia.com/在Twitter上关注@IDEMIAGroup

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。