MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova kondigde vandaag aan dat haar ongeëvenaarde marktmomentum zich onophoudelijk uitbreidt naar de private ziekenhuismarkt in Spanje, met de eerste prijs die Deenova won in samenwerking met Algalasa in Hospital Centro de Andalucía in Lucena, Cordoba, onderdeel van de nieuwe gezondheidsonderneming Amaveca Salud.

Gaspar G. De Viedma, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Deenova, verklaarde:

“Ik ben blij om de eerste resultaten te zien van de samenwerking tussen Deenova en ons partnerschap met Algalasa in zo’n korte tijd, en samen met onze eerdere toekenning aan het Bellvitge University Hospital in Barcelona om opnieuw Deenova’s unieke schaalbaarheid aan te tonen in ziekenhuizen variërend van 100 tot 2.000 bedden, met de installatie van de ACCED en ASTUS mechatronische medicatie oplossingen in 2022.”

