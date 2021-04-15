Mavenir與賽靈思合作，將Open RAN大規模MIMO產品組合推向市場

德州理查孫和加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Mavenir是業界唯一的端對端、雲端原生網路軟體供應商，也是加快通訊服務提供者(CSP)的軟體網路轉型方面的領導者。公司與自行調適運算領域的領導者賽靈思公司(Xilinx, Inc., NASDAQ: XLNX)今天宣布，雙方正在合作向市場推出統一的4G/5G O-RAN大規模MIMO (mMIMO)產品組合，以實現Open RAN部署。首款mMIMO 64TRX聯合解決方案預計將於2021年第四季推出。

兩家公司攜手合作，利用Open RAN原則成功完成了第一代mMIMO解決方案的端對端整合。整合工作在印度班加羅爾的Mavenir實驗室進行。這項整合涵蓋多種部署場景，並經由六家通訊服務提供者(CSP)評估，這六家供應商均為全球領先的營運商。Mavenir為mMIMO提供了虛擬化無線存取網(vRAN)支援，包括核心網路、CU和DU，其中賽靈思提供了B類O-RAN無線電單元。

Mavenir總裁兼執行長Pardeep Kohli表示：「此次整合展示了一款旨在實現電信供應鏈多樣化的高效率Open RAN大規模MIMO解決方案。在交付開放且互通的介面方面，這可謂是一項重要里程碑，因為這些介面使mMIMO能夠在高密度、高行動流量都會區中進行部署。」

賽靈思執行副總裁兼有線與無線事業部總經理Liam Madden表示：「我們和Mavenir都是Open RAN技術的早期支持者，並透過在全球的大量現場試用，積極引領產業標準制定。賽靈思在市場領先的無線通訊技術和大規模MIMO研發方面積極投入，我們很高興借此與Mavenir合作，將雙方的集體技術和無線電系統專長相結合，加速部署市場領先的5G O-RAN大規模MIMO無線電解決方案。」

憑藉以往在全球各種4G和5G網路部署中取得的領先地位，兩家公司正聯合開發下一代mMIMO產品，將推出全球首款符合O-RAN標準的64TRX mMIMO產品，該產品具有精簡外形尺寸，可支援高達400MHz的暫態頻寬。Mavenir的vRAN軟體支援多達16層的多用戶MIMO、進階接收器演算法、全數位波束成形，所有這些都在Mavenir開放且靈活的雲端原生平台和其他雲端平臺上執行。

這些產品將利用包括RFSoC DFE和Versal AI在內的賽靈思技術平臺進行進階波束成形，從而提供符合O-RAN規範的軟硬體完全一體化的mMIMO解決方案。

ABI Research 5G資深研究總監Dimitris Mavrakis表示：「5G Open RAN市場發展風頭正強。據ABI Research預測，到2026至2027年，網路供應商的支出將達到100億美元，並在2030年之前超過傳統RAN，達到300億美元。隨著Mavenir與賽靈思繼續合作，加快推動O-RAN的大規模MIMO的採用，兩家公司的解決方案將在5G需求走強的大勢下提供更高的頻譜效率、效能、能效和成本，恰逢其時地為這一高成長市場提供服務。」

關於Mavenir：

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。公司專注於實現自身願景：打造一種能夠執行於任何雲端上的軟體型單一自動化網路。作為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商加速軟體網路轉型，這些服務商為全球50%以上的用戶提供服務。www.mavenir.com

關於賽靈思：

賽靈思公司致力於開發高度靈活和自行調適的處理平臺，實現從雲端、邊緣到端點等各種技術的快速創新。賽靈思是FPGA和自行調適SoC（包括我們的自行調適運算加速平臺，簡稱ACAP）的發明企業，旨在提供業界最具活力的計算技術。我們與客戶通力合作，打造可擴展的差異化智慧解決方案，以塑造具有適應性、智慧化和互聯的未來世界。如需瞭解更多資訊，請造訪xilinx.com。

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