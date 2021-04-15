Mavenir与赛灵思合作，将Open RAN大规模MIMO产品组合推向市场

德州理查森和加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mavenir是业内唯一的端到端、云原生网络软件供应商，也是加快通信服务提供商(CSP)的软件网络转型方面的领导者。公司与自适应计算领域的领导者赛灵思公司(Xilinx, Inc., NASDAQ: XLNX)今天宣布，双方正在合作向市场推出统一的4G/5G O-RAN大规模MIMO (mMIMO)产品组合，以实现Open RAN部署。首款mMIMO 64TRX联合解决方案预计将于2021年第四季度推出。

两家公司携手合作，利用Open RAN原则成功完成了第一代mMIMO解决方案的端到端集成。集成工作在印度班加罗尔的Mavenir实验室进行。这项集成涵盖多种部署场景，并经由六家通信服务提供商(CSP)评估，这六家提供商均为全球领先的运营商。Mavenir为mMIMO提供了虚拟化无线接入网(vRAN)支持，包括核心网、CU和DU，其中赛灵思提供了B类O-RAN无线电单元。

Mavenir总裁兼首席执行官Pardeep Kohli表示：“此次集成展示了一款旨在实现电信供应链多样化的高效Open RAN大规模MIMO解决方案。在交付开放且可互操作的接口方面，这可谓是一项重要里程碑，因为这些接口使mMIMO能够在高密度、高移动流量城域中进行部署。”

赛灵思执行副总裁兼有线与无线事业部总经理Liam Madden表示：“我们和Mavenir都是Open RAN技术的早期支持者，并通过在全球范围内的大量现场试用，积极引领行业标准制定。赛灵思在市场领先的无线通信技术和大规模MIMO研发方面积极投入，我们很高兴借此与Mavenir合作，将双方的集体技术和无线电系统专长相结合，加速部署市场领先的5G O-RAN大规模MIMO无线电解决方案。”

凭借以往在全球各种4G和5G网络部署中取得的领先地位，两家公司正联合开发下一代mMIMO产品，将推出全球首款符合O-RAN标准的64TRX mMIMO产品，该产品具有紧凑外形尺寸，可支持高达400MHz的瞬时带宽。Mavenir的vRAN软件支持多达16层的多用户MIMO、高级接收器算法、全数字波束成形，所有这些都在Mavenir开放且灵活的云原生平台和其他云平台上运行。

这些产品将利用包括RFSoC DFE和Versal AI在内的赛灵思技术平台进行高级波束成形，从而提供符合O-RAN规范的软硬件完全一体化的mMIMO解决方案。

ABI Research 5G高级研究总监Dimitris Mavrakis表示：“5G Open RAN市场发展风头正强。据ABI Research预测，到2026至2027年，网络供应商的支出将达到100亿美元，并在2030年之前超过传统RAN，达到300亿美元。随着Mavenir与赛灵思继续合作，加快推进基于O-RAN的大规模MIMO的采用，两家公司的解决方案将在5G需求走强的大势下提供更高的频谱效率、性能、能效和成本，恰逢其时地为这一高增长市场提供服务。”

关于Mavenir：

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行于任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

关于赛灵思：

赛灵思公司致力于开发高度灵活和自适应的处理平台，实现从云、边缘到端点等各种技术的快速创新。赛灵思是FPGA和自适应SoC（包括我们的自适应计算加速平台，简称ACAP）的发明企业，旨在提供业界最具活力的计算技术。我们与客户通力合作，打造可扩展、差异化的智能解决方案，以塑造具有适应性、智能化和互联的未来世界。如需了解更多信息，请访问xilinx.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。