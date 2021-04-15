RubrYc Therapeutics宣布與Zai Labs達成研究合作和授權選擇協議

加州聖卡洛斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--開發表位選擇性療法的臨床前生物療法公司RubrYc Therapeutics, Inc.今天宣布，已與Zai Labs, Inc.簽訂研究合作和授權選擇協議，利用RubrYc的中尺度工程分子(MEM)平臺來確定對某個未揭露的腫瘤標靶具有增強生物學功能的單株抗體。

根據協議條款，RubrYc和Zai Labs將攜手合作，運用RubrYc的Discovery Engine來確定候選產品，Discovery Engine充分利用機器學習和結構化資料的優勢，以確定可與次顯性表位結合並能夠展現出差異性活性的抗體。在行使授權選擇後，Zai Labs將擁該有研究合作產品的開發和商品化的獨家全球權利。

RubrYc Therapeutics, Inc.將獲得一筆預付款，並有資格在未來依每款候選產品的研究、開發和商品化等里程碑獲得餘款，還可獲得依每款產品全球淨銷售額核算的權利金。該協議的財務條款未揭露。

RubrYc執行長Isaac Bright博士表示：「Zai Labs選擇RubrYc Discovery Engine來幫助完成其尋找針對挑戰性腫瘤標靶的生物療法的工作，對此我們感到振奮。我們期待與Zai Labs合作，透過找出具有區分性作用模式的表位特異性抗體來加速其研究。Zai Labs的腫瘤學專長與我們的研究優勢互補，可共同為有需要的患者帶來突破性的新型藥物。」

關於RubrYc Therapeutics, Inc.

RubrYc Therapeutics, Inc.是一家生物技術公司，應用專有機器學習和計算生物學解決方案來發現表位選擇性單特異性及雙特異性抗體。受分子文庫合成、大規模並行篩選和計算領域最新進展的啟發，RubrYc正在為資訊驅動的治療性抗體新發現打造新的途徑。RubrYc Therapeutics, Inc.充分發揮MEM Discovery Engine技術的優勢，可快速識別數目龐大的、對經過驗證的挑戰性標靶具有獨特結合特性的抗體。RubrYc於2018年從HealthTell, Inc.獨立出來，旨在促進生物療法的發現，並與具有共同使命的頂級製藥公司合作，為癌症患者擴大治療選擇並改善治療成效。RubrYc得到多家機構投資人的支持，包括Third Point Ventures、Paladin Capital Group、Vital Venture Capital和Hayan Health Networks。公司總部位於加州聖卡洛斯。

欲瞭解更多資訊，請造訪www.rubryc.com。

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