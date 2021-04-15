RubrYc Therapeutics宣布与Zai Labs达成研究合作和许可选择协议

加州圣卡洛斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--开发表位选择性疗法的临床前生物疗法公司RubrYc Therapeutics, Inc.今天宣布，已与Zai Labs, Inc.签订研究合作和许可选择协议，利用RubrYc的中尺度工程分子(MEM)平台来确定对某个未披露的肿瘤靶点具有增强生物学功能的单克隆抗体。

根据协议条款，RubrYc和Zai Labs将携手合作，运用RubrYc的Discovery Engine来确定候选产品，Discovery Engine充分利用机器学习和结构化数据的优势，以确定可与次显性表位结合并能够展现出差异性活性的抗体。在行使许可选项后，Zai Labs将拥该有研究合作产品的开发和商业化的独家全球权利。

RubrYc Therapeutics, Inc.将获得一笔预付款，并有资格在未来按每款候选产品的研究、开发和商业化等里程碑获得余款，还可获得按每款产品全球净销售额核算的特许权使用费。该协议的财务条款未披露。

RubrYc首席执行官Isaac Bright博士表示：“Zai Labs选择RubrYc Discovery Engine来帮助完成其寻找针对挑战性肿瘤靶点的生物疗法的工作，对此我们感到振奋。我们期待与Zai Labs合作，通过找出具有区分性作用模式的表位特异性抗体来加速其研究。Zai Labs的肿瘤学专长与我们的研究优势互补，可共同为有需要的患者带来突破性的新型药物。”

关于RubrYc Therapeutics, Inc.

RubrYc Therapeutics, Inc.是一家生物技术公司，应用专有机器学习和计算生物学解决方案来发现表位选择性单特异性及双特异性抗体。受分子文库合成、大规模并行筛选和计算领域最新进展的启发，RubrYc正在为信息驱动的治疗性抗体新发现打造新的途径。RubrYc Therapeutics, Inc.充分发挥MEM Discovery Engine技术的优势，可快速识别数目庞大的、对经过验证的挑战性靶点具有独特结合特性的抗体。RubrYc于2018年从HealthTell, Inc.独立出来，旨在促进生物疗法的发现，并与具有共同使命的顶级制药公司合作，为癌症患者扩大治疗选择并改善转归。RubrYc得到多家机构投资者的支持，包括Third Point Ventures、Paladin Capital Group、Vital Venture Capital和Hayan Health Networks。公司总部位于加州圣卡洛斯。

欲了解更多信息，请访问www.rubryc.com。

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