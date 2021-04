TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Kyoto Semiconductor Co, Ltd., een toonaangevende fabrikant van optische apparaat oplossingen met technologieën van wereldklasse en Japanse kwaliteit, heeft aangekondigd dat het een overeenkomst heeft gesloten met California Eastern Laboratories (CEL) om een multinationale wederverkoper te worden van de optische apparaat oplossingen van Kyoto Semiconductor.

Het partnerschap breidt het verkoop- en ondersteuningsnetwerk van Kyoto Semiconductor niet alleen uit tot Noord-Amerika, maar ook tot landen als India en Israël, terwijl het productaanbod van CEL wordt uitgebreid met de hoogwaardige fotodiodes van Kyoto Semiconductor voor optische communicatie- en detectieapparatuur.

