GenScript Biotech BV et IES Diagnostics ont conclu un accord pour la distribution d'un kit de détection d'anticorps neutralisants contre le SRAS-CoV-2

LEIDEN, Pays-Bas et BILBAO, Espagne--(BUSINESS WIRE)--GenScript Biotech (Netherlands) BV, une filiale de GenScript Biotech Corporation (« GenScript », code boursier : 1548.HK), l'un des leaders mondiaux des biotechnologies, et IES Diagnostics, la division Sciences de la vie d’IES Medical, une société basée en Espagne, ont annoncé avoir signé un accord pour la distribution exclusive du kit de détection d'anticorps neutralisants contre le SRAS-CoV-2 cPass™ de GenScript en Espagne, au Portugal et en Andorre.

Le test mesure la présence d’anticorps neutralisants chez les patients qui se remettent de la COVID-19 ou qui ont été vaccinés. C’est le seul test sérologique détenant une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la FDA américaine pour les anticorps neutralisants provenant d’infections récentes ou antérieures par le SRAS-CoV-2. Le kit a également reçu le marquage CE (Europe), une autorisation provisoire de la HSA à Singapour, une autorisation de l’ANVISA au Brésil et une autorisation de l’ANMAT en Argentine. Il a aussi été récemment approuvé comme dispositif médical par le Ministère de la santé et de la prévention (MOHAP) des Émirats arabes unis.

« Grâce à cette collaboration, IES Diagnostics et GenScript conjuguent leurs efforts pour servir la communauté locale par le biais de notre expertise et de nos ressources. Depuis le début de la pandémie mondiale en 2020, notre société s’est engagée à assister la communauté mondiale dans le lutte contre la COVID-19 grâce à un portefeuille complet visant à soutenir la recherche et le développement de traitements et de vaccins et le développement d’outils de diagnostic, y compris le kit novateur cPass », a déclaré Aaron Qian, le président de la division Europe de GenScript.

Hubert Thomassen, PDG d’IES Medical, a déclaré : « Nous sommes honorés de travailler avec GenScript et fiers de pouvoir fournir à notre société ce kit cPass unique et très innovant, qui contribuera considérablement à connaître le statut d’immunité et le niveau de protection aussi bien de ceux qui ont été infectés par le virus SRAS-CoV-2 que des citoyens qui ont été ou seront vaccinés. Le kit cPass est un outil essentiel dans le développement de tout traitement visant à lutter contre cette pandémie et dans le développement d’un passeport d’immunité international qui permettra à notre société de reprendre une vie sociale et économique normale. »

À propos de GenScript Biotech Corporation

GenScript Biotech Corporation (code boursier : 1548.HK) est un groupe mondial de biotechnologie. À partir de sa technologie de synthèse de gènes de pointe, GenScript a développé quatre plateformes majeures : la plateforme de thérapie cellulaire mondiale, la plateforme pour les organisations de développement et de fabrication sous contrat de produits biologiques, la plateforme pour les organisations de recherche sous contrat et la plateforme de produits de synthèse industrielle. La société a des activités commerciales dans plus de 100 pays et régions à travers le monde et des entités juridiques aux États-Unis, en Chine continentale, à Hong Kong, au Japon, à Singapour, aux Pays-Bas et en Irlande. GenScript a fourni des produits et services haut de gamme, pratiques et fiables à plus de 100 000 clients.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter http://www.genscript.com.

À propos d'IES Diagnostics

IES Diagnostics est la division Sciences de la vie d’IES Medical. La société, qui a son siège social à Bilbao et des bureaux à Madrid et Barcelone, dessert directement ses clients dans toute la péninsule Ibérique. IES Medical a une longue réputation en matière de fourniture de produits innovants contribuant à l’amélioration de la santé de la société dans les domaines de la médecine d’urgence, du soin des plaies, des maladies respiratoires et des diagnostics. L’objectif principal d’IES Medical est d’innover pour améliorer les soins.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter https://www.iesmedical.es/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.