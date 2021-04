TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Kyoto Semiconductor Co., Ltd., prestigioso produttore di soluzioni per dispositivi ottici con tecnologie di prim’ordine e qualità giapponese, ha annunciato oggi di avere stipulato con California Eastern Laboratories (CEL) un accordo che assegnerà all’azienda il ruolo di rivenditore multinazionale delle soluzioni per dispositivi ottici di Kyoto Semiconductor.

La partnership estende la rete di vendita e di supporto di Kyoto Semiconductor non solo al Nord America, ma anche a paesi come India e Israele, migliorando al contempo l’offerta di prodotti di CEL con i fotodiodi di alta qualità di Kyoto Semiconductor per la comunicazione ottica e le strumentazioni di rilevamento.

“Kyoto Semiconductor è lieta di collaborare con CEL, uno dei migliori fornitori di semiconduttori composti e al silicio, noto per un’assistenza ai clienti di qualità superiore e per la sua competenza tecnologica.”

