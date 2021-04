Kyoto Semiconductor signe un contrat de fourniture et de revendeur avec CEL

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Kyoto Semiconductor Co., Ltd., un important fabricant de solutions de dispositifs optiques avec des technologies de classe mondiale et une qualité japonaise, a annoncé avoir conclu un accord avec California Eastern Laboratories (CEL), qui deviendra un revendeur multinational des solutions de dispositifs optiques de Kyoto Semiconductor.

Le partenariat étend le réseau de vente et de support de Kyoto Semiconductor non seulement à l’Amérique du Nord, mais à des pays comme l’Inde et Israël, tout en améliorant l’offre de produits de CEL, avec les photodiodes de haute qualité de Kyoto Semiconductor pour les équipements de communication optique et de détection.

« Kyoto Semiconductor est heureux de collaborer avec CEL, l’un des meilleurs fournisseurs de semi-conducteurs composés et au silicium, connu pour son support client supérieur et son expertise technologique. Grâce à ce partenariat, nous étendons notre clientèle dans le monde entier, de l’Amérique du Nord à l’Inde ou à Israël », a déclaré Tsuneo Takahashi, PDG de Kyoto Semiconductor. « Nos produits sont essentiels pour le réseau sans fil 5G et au-delà de la 5G et le marché de l’IoT. La collaboration avec CEL nous permettra de fournir à nos précieux clients sur ces marchés des produits de haute qualité et un support de premier ordre ».

Fondé en 1959, California Eastern Laboratories est l’un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité sans fil et de dispositifs optiques, grâce à son assistance technique étendue pour les clients. Paul Minton, président-directeur général de California Eastern Laboratories, a déclaré : « Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons conclu un accord avec Kyoto Semiconductor. La société est reconnue pour ses hautes performances et sa qualité exceptionnelle dans ses photodiodes, aussi nous sommes ravis d’élargir nos offres de solutions avec de tels produits ».

À propos de Kyoto Semiconductor

Kyoto Semiconductor a été créée en 1980 à Kyoto, en tant que fabricant spécialisé en semi-conducteurs optiques. Les semi-conducteurs fabriqués offrent des performances et une précision hors du commun, parfaites pour une utilisation en transmission optique. Ils sont fabriqués de bout en bout, pré et post processus inclus, avec la technologie de packaging unique de Kyoto Semiconductor, dans nos locaux au Japon, pour être expédiés à nos clients du monde entier. Kyoto Semiconductor est à la tête de l’industrie, grâce à des technologies de standard mondial pour les solutions de dispositifs optiques, basées sur la qualité japonaise et l’attention au détail au cours de la production.

Site Web de la société : https://www.kyosemi.co.jp/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.