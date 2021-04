NYON, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--beqom, fornitore di software per il compensation management basato su cloud, ha annunciato che Microsoft ha designato beqom come applicazione "Microsoft Transact" idonea per i clienti della piattaforma cloud Microsoft Azure. Questo significa che i clienti Azure possono usare il loro impegno di budget Azure esistente per finanziare l'acquisto della soluzione compensation management di beqom.

"Questo rappresenta un'enorme opportunità per i clienti Azure", dichiara Francois D'Haegeleer, responsabile dello sviluppo commerciale di beqom. "Come applicazione idonea, se acquista beqom direttamente attraverso Azure Marketplace, Microsoft contribuirà al 100% degli acquisti qualificanti dell'offerta verso l'impegno di consumo Azure della sua organizzazione ad ogni periodo di fatturazione, compresi i costi software/IP.

