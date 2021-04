PARIGI – LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--La tecnologia Thales è al centro di un nuovo progetto IoT canadese che sta rendendo possibile la connettività cloud istantanea, protetta e scalabile per l’Internet of Things abilitata per SIM/eSIM.

