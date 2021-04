La solution IoT SAFE de Thales assurera une connectivité cloud pour de nouveaux services d’Internet des Objets au Canada

LA DÉFENSE, PARIS--(BUSINESS WIRE)--La technologie de Thales est au cœur d’un nouveau projet IoT au Canada, permettant une connectivité cloud instantanée, sécurisée et évolutive pour un IoT basé sur des cartes SIM/eSIM. Dans le cadre de cette collaboration avec TELUS, l'opérateur canadien de réseaux sans fil, et l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI), le partenaire de certification du projet, Thales fournit les cartes SIM et le serveur IoT, tous conformes aux spécificités IoT SAFE de la GSMA. Le service IoT SAFE de Thales offre un cadre interopérable permettant le déploiement rapide d’applications IoT. Fourni en mode SaaS plug & play, son intégration est réalisée en toute simplicité. Il crée un environnement évolutif et automatique pour la sécurité des données des appareils dotés de cartes SIM, avec une fonctionnalité de gestion à distance. TELUS poursuit son développement dans le domaine de l’IoT avec des dispositifs à travers tout le Canada, offrant aux entreprises un système innovant qui permet d’éviter les visites sur site coûteuses et chronophages. Une ville peut par exemple utiliser la plateforme pour gérer l’ensemble de ses parcmètres connectés. Le concept servira également de base pour d’autres offres commerciales IoT, dans des domaines tels que la santé ou l’énergie, où les flottes d’appareils connectés gèrent des données devant être protégées.

« L'association de la technologie SIM sécurisée à l'IoT SAFE permet un déploiement simple pour les parties prenantes. Elle permet également d’éviter les difficultés d'intégration pour les opérateurs mobiles, les problèmes de conformité pour les fabricants d’appareils et les fournisseurs de services, et permet une connexion directe via le serveur IoT de Thales pour les fournisseurs de cloud. Ces nombreux atouts sont d'autant plus précieux qu'IoT SAFE est déjà conforme au futur cadre 5G, qui prendra en charge les déploiements massifs dans le domaine de l’IoT. » Guillaume Lafaix, Vice-Président Solutions de Connectivité Mobile Mobile Connectivity Solutions, Thales « Les éléments sécurisés que nous gérons, tels que les cartes SIM et eSIM, sont désormais la 'base de confiance' de la sécurité dans un écosystème IoT en pleine expansion. Grâce au soutien de Thales et de l’ACEI, nous devenons l’un des premiers opérateurs mobiles au monde à fournir l’infrastructure nécessaire à la prochaine vague de solutions IoT disruptives.» Ibrahim Gedeon, directeur de la technologie chez TELUS « Nous pensons que notre cadre de registre sécurisé pour l’IoT contribuera au lancement d’un large choix d’applications au Canada. En particulier, cette approche sera extrêmement précieuse pour des services sensibles, comme le secteur de la santé et les infrastructures essentielles, où la gestion sécurisée de l’identité des appareils est primordiale. » Jacques Latour, responsable de la sécurité et de la technologie à l’ACEI

