GenScript Biotech BV und IES Diagnostics melden Abschluss einer Vertriebsvereinbarung für SARS-CoV-2-neutralisierendes Antikörper-Kit

LEIDEN, Niederlande, und BILBAO, Spanien--(BUSINESS WIRE)--GenScript Biotech (Netherlands) BV, eine Tochtergesellschaft der GenScript Biotech Corporation („GenScript“, Börsenkürzel: 1548.HK), ein weltweit führendes Biotechnologieunternehmen, und IES Diagnostics, der Life-Science-Geschäftsbereich von IES Medical mit Sitz in Spanien, geben bekannt, dass sie eine Vereinbarung für den exklusiven Vertrieb des GenScript cPass™-Kits für die Erkennung SARS-CoV-2-neutralisierender Antikörper in Spanien, Portugal und Andorra abgeschlossen haben.

Mit diesem Testkit wird das Vorhandensein neutralisierender Antikörper (NAbs) in Patienten gemessen, die von COVID-19 genesen sind oder dagegen geimpft werden. Bei dem Kit handelt es sich um den einzigen von der US-amerikanischen FDA für den Noteinsatz zugelassenen (EUA) Serologietest für neutralisierende Antikörper aus jüngsten und früheren SARS-Cov-2-Infektionen. Das Kit besitzt außerdem auch die CE-Kennzeichnung (Europa) und eine vorläufige HSA-Zulassung (Singapur) sowie Zulassungen der ANVISA in Brasilien und der ANMAT in Argentinien. Darüber hinaus hat es unlängst vom Gesundheits- und Infektionspräventionsministerium (MOHAP) in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Zulassung als Medizingerät erhalten.

„Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden IES Diagnostics und GenScript der lokalen Gemeinschaft ihre vereinte Expertise und kombinierten Ressourcen zur Verfügung stellen. Seit dem Beginn der weltweiten Pandemie 2020 ist unser Unternehmen bestrebt, die globale Gemeinschaft mit einem umfassenden Portfolio im Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen, um bei der Erforschung und Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen mitzuwirken. Die Entwicklung eines Diagnoseinstruments wie des neuartigen cPass-Kits gehört ebenfalls dazu“, erklärte Aaron Qian, President des europäischen Geschäftsbereichs von GenScript.

Hubert Thomassen, CEO von IES Medical, sagte dazu: „Es ist uns eine Ehre, mit GenScript zusammenzuarbeiten, und wir sind stolz auf die Bereitstellung des einzigartigen und höchst innovativen cPass-Kits, denn dieses wird in entscheidendem Maß zur Ermittlung des Immunstatus und Schutzniveaus von Menschen beitragen, die eine SARS-CoV-2-Infektion überstanden haben oder die dagegen geimpft wurden oder werden sollen. Das cPass-Kit ist ein wichtiges Instrument in der Entwicklung einer Therapie, um diese Pandemie zu bekämpfen, und in der Entwicklung eines internationalen Immunitätspasses, der unserer Gesellschaft die Wiederaufnahme eines normalen Gesellschafts- und Wirtschaftslebens ermöglichen soll.“

Über die GenScript Biotech Corporation

Die GenScript Biotech Corporation (Börsenkürzel: 1548.HK) ist ein globaler Biotechnologiekonzern. Auf der Grundlage seiner führenden Gensynthesetechnologie hat GenScript vier bedeutende Plattformen entwickelt, darunter für globale Zelltherapie, für vertragliche Entwicklungs- und Herstellungsorganisationen (CDMO) von Biologika, für Vertragsforschungsorganisationen (CRO) und die Produktplattform für industrielle Synthese. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens erstreckt sich auf mehr als 100 Länder und Regionen weltweit mit Rechtsträgern in den USA, der VR China, Hongkong, China, Japan, Singapur, den Niederlanden und Irland. GenScript versorgt mehr als 100.000 Kunden mit erstklassigen, praktischen und zuverlässigen Produkten und Dienstleistungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.genscript.com.

Über IES Diagnostics

IES Diagnostics ist der LifeScience-Geschäftsbereich von IES Medical. IES Medical hat seinen Hauptsitz in Bilbao (Spanien) und unterhält Niederlassungen in Madrid und Barcelona. Das Unternehmen betreut Kunden auf der gesamten iberischen Halbinsel. IES Medical genießt seit langem hohes Ansehen für die Bereitstellung innovativer Produkte, die zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit in den Bereichen Notfallmedizin, Wundversorgung, Atmung und Diagnostik beitragen. Das Gesamtziel von IES Medical besteht in der Innovationsarbeit für eine bessere Gesundheitsversorgung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.iesmedical.es/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.