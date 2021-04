GenScript Biotech BV en IES Diagnostics sluiten distributieovereenkomst voor SARS-CoV-2-neutraliserende antilichaamkit

LEIDEN, Nederland en BILBAO, Spanje--(BUSINESS WIRE)--GenScript Biotech (Netherlands) BV, een dochteronderneming van GenScript Biotech Corporation ('GenScript', Stock Code: 1548.HK), een wereldwijd toonaangevend biotechnologiebedrijf, en IES Diagnostics, de afdeling Life Science van IES Medical, een in Spanje gevestigd bedrijf, hebben aangekondigd dat ze een overeenkomst hebben gesloten voor de exclusieve distributie van de GenScript cPass™-antilichaamdetectiekit ter neutralisering van SARS-CoV-2 in Spanje, Portugal en Andorra.

De test meet de aanwezigheid van neutraliserende antilichamen (NAbs) bij patiënten die aan het herstellen zijn van COVID-19 of een vaccin krijgen. Het is de enige door de Amerikaanse FDA voor gebruik in noodgevallen (Emergency Use Authorized [EUA]) goedgekeurde serologische test voor neutraliserende antilichamen van recente en eerdere SARS-CoV-2-infecties. De kit heeft ook een CE-markering (Europa) en heeft voorwaardelijke goedkeuring van HSA (Singapore), ANVISA in Brazilië, ANMAT in Argentinië en is onlangs goedgekeurd door de Ministry of Health and Prevention (MOHAP) in de Verenigde Arabische Emiraten als medisch hulpmiddel.

"Met deze samenwerking bundelen IES Diagnostics en GenScript hun krachten om de lokale gemeenschap van dienst te zijn met onze expertise en hulpbronnen. Sinds de uitbraak van de wereldwijde pandemie in 2020 heeft ons bedrijf zich ingezet om de wereldwijde gemeenschap te helpen bij het bestrijden van COVID-19 met een uitgebreide portfolio ter ondersteuning van het onderzoek naar en de ontwikkeling van therapieën en vaccins, alsmede de ontwikkeling van diagnostische hulpmiddelen, zoals de nieuwe cPass-kit," aldus Aaron Qian, President van de Europese afdeling van GenScript.

Hubert Thomassen, CEO van IES Medical, verklaarde: "We zijn vereerd dat we met GenScript mogen samenwerken en trots dat we onze gemeenschap de unieke en uiterst innovatieve cPass-kit kunnen bieden die stellig zal bijdragen aan de kennis van de immuunstatus en de mate van bescherming van zowel de mensen die geïnfecteerd zijn geweest met SARS-CoV-2 als de mensen die gevaccineerd zijn of gevaccineerd zullen worden. De cPass-kit is een essentieel hulpmiddel voor de ontwikkeling van een therapie die erop is gericht om deze pandemie te bestrijden en voor de ontwikkeling van een internationaal immuniteitspaspoort waarmee onze gemeenschap een normaal sociaal en economisch leven kan hervatten."

Over GenScript Biotech Corporation

GenScript Biotech Corporation (stockcode: 1548.HK) is een wereldwijde biotechnologiegroep. Op basis van zijn toonaangevende gensynthesetechnologie heeft GenScript vier belangrijke platforms ontwikkeld: het wereldwijde celtherapieplatform, het CDMO-platform (contractontwikkeling en productieactiviteiten) voor biologische middelen, het CRO-platform (organisatie voor contractonderzoek) en het industriële platform voor syntheseproducten. De werkzaamheden van het bedrijf bestrijken meer dan 100 landen en regio's wereldwijd met rechtspersonen in de VS, het vasteland van China, Hongkong, China, Japan, Singapore, Nederland en Ierland. GenScript levert hoogwaardige, praktische en betrouwbare producten en diensten aan meer dan 100.000 klanten.

Over IES Diagnostics

IES Diagnostics is de afdeling LifeScience van IES Medical. IES Medical heeft zijn hoofdkantoor in Bilbao en vestigingen in Madrid en Barcelona. Het bedrijf is klanten over het gehele Iberische schiereiland rechtstreeks van dienst. IES Medical heeft een gevestigde reputatie dat het innovatieve producten levert die bijdragen aan de verbetering van de volksgezondheid op het gebied van spoedeisende geneeskunde, wondzorg, luchtwegaandoeningen en diagnostiek. IES Medical heeft als algemeen doel door innovatie betere zorg te verstrekken.

