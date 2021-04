GenScript Biotech BV e IES Diagnostics concludono accordo di distribuzione per il kit per anticorpi anti-SARS-CoV-2

LEIDEN, Paesi Bassi & BILBAO, Spagna--(BUSINESS WIRE)--GenScript Biotech (Paesi Bassi) BV, controllata di GenScript Biotech Corporation ("GenScript", codice azionario: 1548.HK), società leader mondiale nel settore della biotecnologia, e IES Diagnostics, la divisione Life Science di IES Medical, società con sede in Spagna, hanno annunciato di aver firmato un accordo per la distribuzione esclusiva del kit cPass™ di GenScript per la rilevazione degli anticorpi neutralizzanti SARS-CoV-2 in Spagna, Portogallo e Andorra.

Il test misura la presenza di anticorpi neutralizzanti in pazienti che si stanno riprendendo dal COVID-19 o che stanno ricevendo un vaccino. È l'unico test sierologico autorizzato all'uso d'emergenza dalla FDA statunitense per gli anticorpi neutralizzanti le infezioni da SARS-CoV-2 precedenti e recenti. Il kit ha ricevuto inoltre la marcatura CE (Europa) e l'approvazione provvisoria HSA (Singapore), oltre a essere stato autorizzato da ANVISA in Brasile, ANMAT in Argentina e, di recente, dal Ministero della Salute e prevenzione negli Emirati Arabi Uniti come dispositivo medico.

"Con questa collaborazione, IES Diagnostics e GenScript uniranno le forze per servire la comunità locale grazie alle loro competenze e risorse. Dallo scoppio della pandemia mondiale nel 2020, la nostra azienda si è impegnata a sostenere la comunità globale nella lotta contro il COVID-19 grazie a un portafoglio completo per sostenere la ricerca e lo sviluppo di terapie e vaccini, e lo sviluppo di strumenti diagnostici tra cui il nuovo kit cPass", ha dichiarato Aaron Qian, presidente della divisione europea di GenScript.

Hubert Thomassen, CEO di IES Medical, ha dichiarato: "Siamo onorati di lavorare con GenScript, orgogliosi di fornire alla società il kit cPass, unico e altamente innovativo, che contribuirà in modo decisivo alla conoscenza dello stato immunitario e del livello di protezione sia di coloro che hanno subito un'infezione da SARS-CoV-2, sia dei cittadini che sono stati o saranno vaccinati. Il cPass kit è uno strumento essenziale nello sviluppo di qualsiasi terapia volta a combattere questa pandemia, e nello sviluppo di un passaporto immunitario internazionale che renderà possibile il ritorno alla normalità per l'economia e la vita sociale".

Informazioni su GenScript Biotech Corporation

GenScript Biotech Corporation (codice azionario: 1548.HK) è un gruppo biotecnologico globale. Sulla base della sua tecnologia leader di sintesi genica, GenScript ha sviluppato quattro piattaforme principali, tra cui la piattaforma globale di terapia cellulare, la piattaforma di organizzazione di sviluppo e produzione biologica a contratto (CDMO), la piattaforma di organizzazione di ricerca a contratto (CRO) e la piattaforma di prodotto di sintesi industriale. L'azienda opera in oltre 100 paesi e regioni nel mondo, con entità legali situate negli Stati Uniti, nella Cina continentale, a Hong Kong, in Cina, in Giappone, a Singapore, nei Paesi Bassi e in Irlanda. GenScript fornisce prodotti e servizi di prima qualità, pratici e affidabili a oltre 100.000 clienti.

Per maggiori informazioni visitare http://www.genscript.com.

Informazioni su IES Diagnostics

IES Diagnostics è la divisione LifeScience di IES Medical. IES Medical ha la sua sede centrale a Bilbao e uffici a Madrid e Barcellona. L'azienda serve direttamente clienti in tutta la penisola iberica. IES Medical ha una reputazione di lunga data per la fornitura di prodotti innovativi che contribuiscono a migliorare la salute della società nei settori della medicina d'urgenza, della cura delle ferite, della respirazione e della diagnostica. L'obiettivo generale di IES Medical è quello di fornire innovazione per un'assistenza migliore.

Per maggiori informazioni visitare https://www.iesmedical.es/.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.