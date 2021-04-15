淡馬錫與貝萊德啟動脫碳投資合作

新加坡和紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--淡馬錫(Temasek)和貝萊德集團(BlackRock, Inc., NYSE:BLK)今天宣佈，雙方已同意建立名為Decarbonization Partners的合夥關係。該合夥關係將啟動一系列後期創業投資和早期成長型私募股權投資基金，以推進脫碳解決方案為重點，加速推動全球相關工作，爭取到2050年實現全球經濟淨零碳排放。

貝萊德和淡馬錫計畫共同投入6億美元的初始資本，投資於雙方合作成立的多檔基金。這些基金還將從致力於實現淨零碳排放、同時尋求獲得長期可持續財務回報的投資者處籌集第三方資本。Decarbonization Partners的首檔基金籌資目標為10億美元，包括來自淡馬錫和貝萊德的資金。

淡馬錫和貝萊德都認為，氣候變化帶來了重要的投資機會。雙方的合作結合了兩家公司在私募市場投資方面的專長，旨在投資於能夠減少並有可能消除碳排放的公司和經過驗證的技術。

貝萊德董事長兼行政總裁Larry Fink表示：「沒有變革性創新，世界不可能達成淨零碳排放的遠大目標。要想通過脫碳解決方案和科技來推動我們的經濟轉型，就必須擴大應用規模。為此，需要有耐心且管理完善的資金來支援達成重要目標。我們的合作將有助於把氣候解決方案定義為獨立的資產類別，對我們的共同使命至關重要，也是淨零轉型趨勢所創造的歷史性投資機會。」

淡馬錫國際(Temasek International)行政總裁Dilhan Pillay表示：「要實現全球淨零碳排放目標，需要採取大膽、積極的行動。Decarbonization Partners代表了我們正在採取的幾項措施之一，以履行我們的承諾，到2030年將我們產品組合的碳排放量1減少一半，並最終在2050年實現淨零排放。通過與志同道合的合作夥伴共同努力，我們將能夠為所有持份者創造長期的可持續價值，而投資者將有機會幫助提供大規模的創新解決方案，以應對氣候挑戰。」

Decarbonization Partners旗下基金將以早期成長型公司為重點來部署私人資本，這些公司的目標是經過驗證的下一代可再生能源和出行技術，包括新興燃料來源、電網解決方案、電池儲存、電動汽車和自動駕駛汽車技術，以及建築和製造業，以推動脫碳、提高資源效率以及材料和程序創新。

此次合作將充分利用兩家公司在採購和承銷私人投資、投資組合和風險管理以及可持續技術和分析方面的專業知識。這些基金的管理人員將由兩家公司的員工組成，同時還將招募一支由專業人員組成的團隊來尋找和進行投資，並管理其投資組合。

關於淡馬錫

淡馬錫(Temasek)是一家投資公司，截至2020年3月31日的投資組合淨值為3,060億新元（2,140億美元）。淡馬錫憲章清晰地定義了該公司的角色與使命，即作為投資者、機構和資產管護者的三重角色，形成了事做好、做對事和做好事的理念。淡馬錫積極尋求可持續的解決方案，以應對當前和未來的挑戰，通過投資和其他機會來幫助人們創造更美好、更智慧、更可持續的世界。如需瞭解關於淡馬錫的更多資訊，請造訪www.temasek.com.sg。

關於貝萊德

貝萊德的目的是協助越來越多的人體驗金融福祉。作為投資者的受託人和首屈一指的金融科技提供商，我們幫助數百萬人累積儲蓄，通過提高投資的方便性和實惠性，在客戶的一生中為其提供服務。如需瞭解有關貝萊德的更多資訊，請造訪www.blackrock.com/corporate。

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1以2010年水準為基準計算的溫室氣體排放量

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