淡马锡与贝莱德启动脱碳投资合作

新加坡和纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--淡马锡(Temasek)和贝莱德集团(BlackRock, Inc., NYSE:BLK)今天宣布，双方已同意建立名为Decarbonization Partners的合伙关系。该合伙关系将启动一系列后期风险投资和早期成长私募股权投资基金，以推进脱碳解决方案为重点，以加速推动全球相关工作，争取到2050年实现全球经济净零碳排放。

贝莱德和淡马锡计划共同投入6亿美元的初始资本，投资于双方合作成立的多只基金。这些基金还将从致力于实现净零碳排放、同时寻求获得长期可持续财务回报的投资者那里筹集第三方资本。Decarbonization Partners的首只基金筹资目标为10亿美元，包括来自淡马锡和贝莱德的资金。

淡马锡和贝莱德都认为，气候变化带来了重要的投资机会。双方的合作结合了两家公司在私募市场投资方面的专长，旨在投资于能够减少并有可能消除碳排放的公司和经过验证的技术。

贝莱德董事长兼首席执行官Larry Fink表示：“没有变革性创新，世界不可能实现净零碳排放的远大目标。要想通过脱碳解决方案和技术来推动我们的经济转型，就必须扩大应用规模。为此，需要有耐心且管理完善的资金来支持达成重要目标。我们的合作将有助于把气候解决方案定义为一个独立的资产类别，对我们的共同使命至关重要，也是净零转型趋势所创造的历史性投资机会。”

淡马锡国际(Temasek International)首席执行宫Dilhan Pillay表示：“要实现全球净零碳排放目标，需要采取大胆、积极的行动。Decarbonization Partners代表了我们正在采取的几项措施之一，以履行我们的承诺，到2030年将我们产品组合的碳排放量1减少一半，并最终在2050年实现净零排放。通过与志同道合的合作伙伴共同努力，我们将能够为所有利益相关者创造长期的可持续价值，而投资者将有机会帮助提供大规模的创新解决方案，以应对气候挑战。”

Decarbonization Partners旗下基金将以早期成长型公司为重点来部署私人资本，这些公司的目标是经过验证的下一代可再生能源和出行技术，包括新兴燃料来源、电网解决方案、电池储存、电动汽车和自动驾驶汽车技术，以及建筑和制造业，以推动脱碳、提高资源效率以及材料和工艺创新。

此次合作将充分利用两家公司在采购和承销私人投资、投资组合和风险管理以及可持续技术和分析方面的专业知识。这些基金的管理人员将由两家公司的员工组成，同时还将招募一支由专业人员组成的团队来寻找和进行投资，并管理其投资组合。

关于淡马锡

淡马锡(Temasek)是一家投资公司，截至2020年3月31日，其投资组合净值为3,060亿新元（2,140亿美元）。淡马锡宪章清晰地定义了该公司的角色与使命，即作为投资者、机构和资产管护者的三重角色，形成了事做好、做对事和做好事的理念。淡马锡积极寻求可持续的解决方案，以应对当前和未来的挑战，通过投资和其他机会来帮助人们创造一个更美好、更智能、更可持续的世界。如需了解关于淡马锡的更多信息，请访问www.temasek.com.sg。

关于贝莱德

贝莱德的目的是帮助越来越多的人体验金融福祉。作为投资者的受托人和领先的金融技术提供商，我们帮助数百万人积累储蓄，通过提高投资的方便性和实惠性，在客户的一生中为其提供服务。如需了解有关贝莱德的更多信息，请访问www.blackrock.com/corporate。

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1以2010年水平为基准计算的温室气体排放量

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