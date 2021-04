Pure Biologics wybiera współpracę z Twist Bioscience, aby zwiększyć swój potencjał w zakresie techniki prezentacji fagowej

POŁUDNIOWE SAN FRANCISCO, Kalifornia--(BUSINESS WIRE)--Twist Bioscience Corporation (NASDAQ: TWST), spółka ułatwiająca klientom osiąganie sukcesów poprzez wykorzystanie oferowanego przez nią syntetycznego DNA wysokiej jakości przy zastosowaniu jej krzemowej platformy, ogłosiła dzisiaj nawiązanie współpracy z Pure Biologics, aby przyspieszyć prace nad nowymi lekami immunoonkologicznymi opartymi na przeciwciałach.

„Wyjątkowe metody i możliwości techniczne, jakimi dysponuje Twist Bioscience, pozwalają na szybkie tworzenie zróżnicowanych bibliotek syntetycznych przy zastosowaniu nowoczesnych i opartych na aktualnych danych schematów randomizacji. Oczekujemy, że potencjał Twist Bioscience w połączeniu z naszymi działaniami w dziedzinie immunoonkologii i wiedzą naukową w dziedzinie terapeutycznych przeciwciał bispecyficznych oraz przeciwciał z białkami fuzyjnymi pozwolą nam na przyspieszenie prac nad nowymi lekami oraz stworzenie bazy do rozwoju badań w przyszłości” – powiedział dr Filip Jelen, prezes spółki Pure Biologics SA.

Zgodnie z umową Twist Biopharma, oddział Twist Bioscience, zapewni Pure Biologics dostęp do wybranych bibliotek prezentacji fagowych syntetycznych przeciwciał uzyskanych wyłącznie z sekwencji występujących w ludzkim organizmie i dodatkowo zoptymalizowanych najnowocześniejszymi metodami z wykorzystaniem m.in. sztucznej inteligencji i analizy dużych zbiorów danych. Niektóre biblioteki w portfolio są dobrane specjalnie pod kątem wybranych klas celów biologicznych, a także z myślą o zwiększeniu potencjału w zakresie produkcji przeciwciał bispecyficznych. W ramach współpracy Twist Bioscience i Pure Biologics będą pracować nad odkrywaniem, walidacją i optymalizacją nowych kandydatów na przeciwciała dla wybranych celów biologicznych w zastosowaniach immunoonkologicznych. Na mocy umowy spółka Pure Biologics będzie co roku wnosić na rzecz Twist opłatę z tytułu dostępu do technologii, a ponadto zobowiązana będzie do zapłaty wynagrodzenia za wszelkie osiągnięcia przedkliniczne, kliniczne i komercyjne związane z przeciwciałami uzyskanymi w ramach współpracy.

„Cieszymy się, że będziemy mogli wesprzeć działania Pure Biologics w zakresie immunoonkologii najwyższej klasy przeciwciałami bispecyficznymi zidentyfikowanymi i opracowanymi za pomocą naszego silnika do pozyskiwania i optymalizacji – powiedziała dr Emily M. Leproust, CEO i współzałożycielka Twist Bioscience. - Wysoce selektywne i silne działanie przeciwciał bispecyficznych, które łączą się z wieloma celami biologicznymi, może w przyszłości doprowadzić do zmian w metodach leczenia chorób nowotworowych”.

Pure Biologics

Spółka Pure Biologics SA (WSE (PL): PUR) jest rozwijającą się firmą biofarmaceutyczną skoncentrowaną na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Działamy w obszarze immunoonkologii oraz neurologicznych chorób rzadkich, prowadząc badania nad selekcją cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów.

Twist Biopharma

Wykorzystując nasze możliwości w zakresie skalowanej produkcji DNA, jesteśmy w stanie konstruować autorskie biblioteki przeciwciał, które są precyzyjnie dopasowane do sekwencji występujących w ludzkim organizmie. Jest to swoista „biblioteka bibliotek”, dzięki której nasi partnerzy dysponują kompleksowymi i obiektywnymi zasobami informacji potrzebnych do odkrywania i optymalizacji terapii bazujących na przeciwciałach. Precyzyjne i racjonalne podejście do tworzenia bibliotek, w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą z dziedziny bioinformatyki i oprogramowania, pozwalają przyspieszyć proces odkrywania przeciwciał poprzez ograniczanie ryzyka, zwiększanie tempa i zmniejszanie wskaźnika niepowodzenia prac rozwojowych nad terapiami bazującymi na przeciwciałach.

Twist Bioscience Corporation

Twist Bioscience jest czołową i dynamicznie rozwijającą się spółką zajmującą się biologią syntetyczną i genomiką, która opracowała przełomową platformę do syntezy DNA, aby procesy inżynierii biologicznej mogły być realizowane na skalę przemysłową. Trzon platformy stanowi autorska technologia, w której zastosowano pionierską metodę produkcji syntetycznego DNA poprzez jego „zapisywanie” na krzemowym chipie. Twist wykorzystuje swoją wyjątkową technologię do produkcji szerokiej gamy syntetycznych produktów opartych na DNA, w tym syntetycznych genów, narzędzi do przygotowywania sekwencjonowania nowej generacji oraz bibliotek przeciwciał do odkrywania i rozwoju leków. Ponadto Twist realizuje długoterminową strategię rozwoju w zakresie przechowywania danych cyfrowych w DNA i odkrywania biofarmaceutyków. Produkty Twist przeznaczone są dla licznych branż i sektorów, w tym opieki zdrowotnej, chemii przemysłowej, rolnictwa i badań naukowych.

