RubrYc Therapeutics ogłasza zawarcie umowy o współpracy badawczej i możliwościach licencjonowania z Zai Labs

SAN CARLOS, Kalifornia--(BUSINESS WIRE)--RubrYc Therapeutics, Inc., spółka prowadząca przedkliniczne badania bioterapeutyczne nad selektywnymi terapiami epitopowymi, poinformowała dzisiaj o podjęciu współpracy badawczej i zawarciu umowy dotyczącej możliwości licencjonowania z Zai Labs, Inc. w zakresie wykorzystania platformy MEMs (ang. Meso-scale Engineered Molecules), służącej do identyfikacji przeciwciał monoklonalnych o wzmocnionej funkcji biologicznej dla nieujawnionego celu onkologicznego.

Zgodnie z warunkami umowy RubrYc i Zai Labs będą współpracować w celu wyodrębnienia kandydatów na produkty przy użyciu opracowanego przez RubrYc narzędzia Discovery Engine, które wykorzystuje technologię uczenia maszynowego i dane strukturalne do identyfikacji przeciwciał wiążących się z subdominującymi epitopami i wykazujących zróżnicowaną aktywność. Z chwilą wdrożenia możliwości udzielenia licencji Zai Labs uzyskałoby wyłączne ogólnoświatowe prawa do opracowania i komercjalizacji produktów powstałych w ramach tej współpracy badawczej.

Spółka RubrYc Therapeutics, Inc. otrzyma wynagrodzenie z góry oraz będzie uprawniona do otrzymywania przyszłych kluczowych etapów badań, rozwoju i komercjalizacji w odniesieniu do każdego kandydata, wraz z marżą od międzynarodowej sprzedaży netto każdego produktu. Warunki finansowe umowy nie zostały ujawnione.

Dr Isaac Bright, dyrektor generalny, oświadczył: „Wyrażamy ogromne zadowolenie, że Zai Labs wybrało RubrYc Discovery Engine jako rozwiązanie do identyfikacji leków biologicznych ukierunkowanych na walkę z najbardziej wymagającymi schorzeniami onkologicznymi. Cieszymy się na współpracę z Zai Labs, mamy nadzieję na przyspieszenie ich badań poprzez identyfikację przeciwciał specyficznych dla danego epitopu o zróżnicowanym sposobie działania. Doświadczenie Zai Labs w dziedzinie onkologii uzupełnia nasze dążenia do zapewniania nowatorskich terapii o przełomowym potencjale dla najbardziej potrzebujących pacjentów”.

RubrYc Therapeutics, Inc. jest przedsiębiorstwem biotechnologicznym stosującym autorskie rozwiązania z zakresu metod uczenia maszynowego i biologii obliczeniowej do odkrywania epitopowo-selektywnych przeciwciał mono- i bispecyficznych. Czerpiąc inspirację z najnowszych osiągnięć w dziedzinie syntezy bibliotek molekularnych, masowych równoległych badań przesiewowych i obliczeń, firma przeciera nowe szlaki dla opartego na informacji procesu poszukiwania przeciwciał terapeutycznych. RubrYc Therapeutics, Inc. wykorzystuje technologię MEMs Discovery Engine do natychmiastowej identyfikacji znacznej liczby przeciwciał o unikalnych właściwościach w odpowiedzi na zatwierdzone i wymagające cele terapeutyczne. Spółka powstała w wyniku wydzielenia z HealthTell, Inc. w 2018 r., aby przyspieszyć odkrycie bioterapeutyków i nawiązać współpracę z najważniejszymi firmami farmaceutycznymi, które podzielają jej misję rozszerzenia opcji terapeutycznych i poprawy skuteczności leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi. RubrYc jest wspierana przez inwestorów instytucjonalnych, w tym Third Point Ventures, Paladin Capital Group, Vital Venture Capital oraz Hayan Health Networks. Siedziba firmy znajduje się w San Carlos w Kalifornii.

