IDEMIA e INTERPOL ampliam sua parceria para fornecer um novo sistema multibiométrico

COURBEVOIE (França)--(BUSINESS WIRE)--Após a renovação de um contrato existente, a IDEMIA fornecerá o novo sistema de identificação da INTERPOL que dará início a recursos aprimorados, como maior precisão de correspondência e interfaces mais fáceis de usar. Projetado e dimensionado para que os policiais nos estados membros possam realizar um número ilimitado de pesquisas e análises à vontade, o MBIS – a mais recente solução biométrica tecnológica da IDEMIA – permitirá até 1 milhão de pesquisas de análise forense por dia. Isso inclui impressões digitais, palmares e faciais, tornando-o o sistema de identificação biométrica automatizado de melhor desempenho do mercado.

Esses recursos abrem o caminho para a introdução da aplicação da biometria em outros setores. Além das investigações policiais, a INTERPOL planeja permitir que seus membros consultem seu banco de dados em postos de controle de fronteiras.

Esta última aliança fortalece ainda mais o relacionamento de 20 anos da IDEMIA com a INTERPOL. A colaboração começou em 2000, quando a IDEMIA forneceu o primeiro Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais (AFIS). O AFIS foi projetado para facilitar a cooperação entre as forças policiais dos 194 estados membros da INTERPOL, dando-lhes acesso a um banco de dados compartilhado de impressões digitais de suspeitos em processos criminais.

Com base na capacidade de impressão digital, em 2016 a INTERPOL pediu para a IDEMIA disponibilizar o reconhecimento facial para seus membros. Graças a ambos os sistemas biométricos, a INTERPOL conseguiu combinar e identificar mais de 300 suspeitos em 2019.

“Da mesma maneira que os criminosos usam formas cada vez mais inovadoras e sofisticadas para evitar a detecção, a aplicação da lei também deve se beneficiar dos últimos avanços em tecnologia, especialmente em segurança biométrica, para combater melhor todas as formas de crime transnacional. A parceria aprimorada da INTERPOL com a IDEMIA ajudará ainda mais nossos países membros a proteger melhor suas fronteiras e seus cidadãos”, disse Cyril Gout, diretor de Suporte Operacional e Análise da INTERPOL.

Philippe Barreau, vice-presidente executivo da Unidade de Negócios de Segurança Pública e Identidade da IDEMIA, afirmou: “Gostaria de agradecer à INTERPOL por confiar em nossa experiência. Desde o início, a inovação sustenta nosso trabalho para a INTERPOL. Trabalhamos juntos para capturar os requisitos específicos das equipes da INTERPOL, a fim de aprimorar nossas soluções de forma a nos tornarmos o fornecedor de segurança biométrica número um. Estamos entusiasmados em consolidar nossa aliança de longa data com a INTERPOL, que compartilha nosso propósito de tornar a vida das pessoas mais segura no mundo todo”.

