Cloudflare schließt Partnerschaft mit NVIDIA, um KI in sein globales Edge-Netzwerk zu bringen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, gab heute seine Partnerschaft mit NVIDIA bekannt, um KI im großen Maßstab an die Spitze zu bringen.

Heutzutage nutzen Anwendungen KI für eine Vielzahl von Aufgaben, von der Übersetzung von Text auf Websites bis hin zur Objekterkennung in Bildern, wodurch Machine-Learning-Modelle zu einem wichtigen Bestandteil der Anwendungsentwicklung werden. Benutzer erwarten von dieser Funktionalität, dass sie schnell und zuverlässig ist, während Entwickler ihre eigenen Machine-Learning-Modelle zuverlässig und sicher halten wollen. Cloudflare bietet eine nahtlose Lösung für ihre Anforderungen an Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, während NVIDIA Entwicklern eine breite Palette an KI-gestützten Anwendungs-Frameworks bereitstellt, unter anderem Jarvis für die Verarbeitung natürlicher Sprache, Clara für das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften und Morpheus für die Cybersicherheit.

Mit der Kombination aus der beschleunigten Rechentechnologie von NVIDIA und dem Edge-Netzwerk von Cloudflare wird eine massive Plattform geschaffen, auf der Entwickler Anwendungen installieren können, die innerhalb von Sekunden vortrainierte oder benutzerdefinierte Machine-Learning-Modelle verwenden. Entwickler können mithilfe der TensorFlow-Plattform vertraute Tools verwenden, um Machine-Learning-Modelle zu erstellen und zu testen, und diese dann global auf dem Edge-Netzwerk von Cloudflare deployen.

„ Cloudflare Workers ist eines der schnellsten und am meisten verbreiteten Edge-Computing-Produkte, bei dem die Sicherheit in der DNA verankert ist“, sagt Matthew Prince, Co-Founder & CEO von Cloudflare. „ In Zusammenarbeit mit NVIDIA stellen wir Entwicklern nun leistungsstarke Tools für künstliche Intelligenz zur Verfügung, um die Anwendungen zu bauen, die die Zukunft vorantreiben werden.“

Machine-Learning-Modelle wurden bislang auf teuren, zentralisierten Servern oder über Cloud-Dienste ausgeführt, die sie auf „Regionen“ rund um die Welt beschränkten. Cloudflare und NVIDIA sorgen gemeinsam dafür, dass Machine Learning innerhalb von Millisekunden von der globalen Online-Bevölkerung genutzt werden kann, wodurch KI mit hoher Leistung und geringer Latenz von jedem eingesetzt werden kann. Und da die Machine-Learning-Modelle selbst in den Rechenzentren von Cloudflare verbleiben, können Entwickler benutzerdefinierte Modelle bereitstellen, ohne dass sie Gefahr laufen, sie auf Endnutzergeräten zu platzieren, wo sie gestohlen werden könnten.

„ Da Unternehmen mehr und mehr datengesteuert sind, steigt die Nachfrage nach KI-Technologie“, sagt Kevin Deierling, Senior Vice President of Networking bei NVIDIA. „ NVIDIA stellt Entwicklern KI-Frameworks zur Verfügung, die Anwendungen von Robotik und Gesundheitswesen bis hin zu Smart Cities und nun auch Cybersicherheit mit dem kürzlich vorgestellten Morpheus unterstützen.“

Intern verwendet Cloudflare Machine Learning für verschiedene Anforderungen wie Business Intelligence, Bot-Erkennung, Identifizierung von Anomalien und mehr. Cloudflare nutzt die beschleunigte Rechentechnologie von NVIDIA, um Trainings- und Inferenzaufgaben zu beschleunigen, und wird dieselbe Technologie jedem Entwickler bereitstellen, der Cloudflare Workers nutzt.

