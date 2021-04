Les clients Microsoft Azure peuvent désormais acquérir beqom avec leur crédit Azure actuel

NYON, Suisse--(BUSINESS WIRE)--beqom, fournisseur du logiciel de gestion des rémunérations dans le cloud, a annoncé que Microsoft avait désigné beqom comme une application « Microsoft Transact » éligible pour les clients de la plate-forme cloud Microsoft Azure. Les clients Azure peuvent donc utiliser leur crédit Azure existant pour financer l'achat de la solution beqom pour la gestion des rémunérations.

« Cela représente une magnifique opportunité pour les clients Azure », a déclaré François D'Haegeleer, Responsable des alliances stratégiques chez beqom. " En tant qu'application éligible, en achetant beqom directement sur l'Azure Marketplace, Microsoft consacrera 100 % du montant correspondant à l'achat de prestations éligibles à l'engagement de consommation Azure de votre organisation, pour chaque période de facturation, y compris les coûts de logiciels/IP ". Vous pouvez ainsi bénéficier de la plateforme de gestion des rémunérations de premier ordre de beqom, utilisée par les 2000 plus grandes sociétés mondiales, sans coûts supplémentaires."»

« Nos entreprises clientes souhaitent rationaliser leur processus d'achat de logiciels », a déclaré Andrew Reid, responsable du développement des partenaires Microsoft en Suisse. « Grâce à notre plateforme marketplace, nous permettons aux clients de tirer parti de leur crédit Azure existant et de la relation Microsoft lorsqu'ils achètent des solutions tierces basées sur Azure. Cela s'applique également aux solutions SaaS, qui opèrent sur le contrat Azure de nos partenaires. Les clients bénéficient d'une facturation consolidée et profitent de leurs engagements Azure existants. »

« Nous sommes impressionnés par la solution globale de rémunération beqom », a déclaré Andrew Reid, « elle fonctionne exclusivement sur la plateforme cloud Azure. Nous sommes maintenant ravis d’accueillir beqom en tant qu'offre commercialisable sur notre marketplace. En plus de proposer des fonctionnalités de gestion des rémunérations de haut niveau, beqom augmente la valeur d'Azure pour nos clients, en leur fournissant un moyen sécurisé, conforme et efficace de gérer leurs processus de rémunération critiques. »

beqom se concentre exclusivement sur la gestion des rémunérations des entreprises qui ne peuvent pas faire de compromis dans leur stratégie de rémunération. Depuis 2009, beqom aide les plus grandes entreprises du monde entier à rationaliser leurs processus de rémunération, à réduire leurs coûts, à garantir la conformité, à minimiser les erreurs et à bénéficier d’une agilité opérationnelle et stratégique.

Microsoft Azure dispose des centres de données partout dans le monde et possède le plus grand portefeuille de conformité de tous les services cloud. Plus de 95 % des entreprises du Fortune 500 font confiance à Azure pour leur entreprise.

Pour en savoir plus sur le programme et la manière de déterminer s'il s'applique à votre entreprise, consultez la documentation Microsoft Azure : « Avantage d’Azure Consumption Commitment ». Si vous pensez être éligible, contactez beqom pour confirmer et obtenir votre plan tarifaire personnalisé.

Pour plus d'informations, contactez beqom à info@beqom.com ou www.beqom.com/contact-us .