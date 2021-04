euNetworks déploie le câble à fibre à âme creuse Lumenisity® Limited CoreSmart® à Londres

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--euNetworks Fiber UK Limited (“euNetworks”), une société d'Europe occidentale spécialisée dans les infrastructures de bande passante, a déployé sa première solution de câble CoreSmart® à très faible latence basée sur des fibres à âme creuse NANF®. Lumenisity® Limited (“Lumenisity”) a fourni la solution de câble CoreSmart®, ce nouveau déploiement est à présent opérationnel entre Interxion: A Digital Realty Company et la bourse de Londres. Premier déploiement commercialement disponible de cette technologie au monde, il fait partie d’un accord couvrant d’autres déploiements au cours des prochaines années entre des lieux de négociation et d’autres sites.

Les données circulent 50 % plus vite dans un câble à âme creuse, réduisant la latence d’un tiers et permettant d’économiser 3 μs lors d’un aller-retour sur 1 km. Cette réduction de la latence est très importante pour les applications de négociation financière. Cela permet également d’accroître la distance entre les centres de données de 50 % tout en conservant la valeur de latence, permettant ainsi de plus que doubler l’aire terrestre sur laquelle ces centres de données peuvent être implantés. Avec des déploiements sur de nombreux réseaux privés au cours des trois dernières années, CoreSmart® de Lumenisity est le câble à âme creuse avec la plus large bande passante et la perte la plus faible disponible commercialement.

euNetworks est le leader sur le marché des services à très faible latence à base de fibre au niveau européen. Sa solution euTrade est une plateforme réseau dédiée permettant de répondre aux besoins de bande passante du milieu des services financiers. La société continue d’optimiser les trajets entre toute les principales bourses d'échange en Europe afin de garantir la fourniture des trajets les plus courts et des latences les plus faibles disponibles sur le marché.

« Nous sommes absolument ravis de nous associer avec euNetworks pour lui permettre d’offrir la meilleure performance en termes de latence à une bourse d'échange majeure en utilisant notre câble CoreSmart® », a déclaré Tony Pearson, directeur du développement commercial chez Lumenisity. « Nous nous réjouissons de collaborer avec un opérateur aussi bien établi et d’avoir déjà déployé des solutions à âme creuse, acheminant du trafic dans le cadre de ce développement. »

« Nous continuons de nous concentrer sur la fourniture à nos clients de services avec la plus faible latence. Nous mettons l'accent sur l’identification de technologies nouvelles et innovantes pouvant être déployées sur notre réseau afin de proposer les solutions avec la meilleure bande passante possible », a expliqué Brady Rafuse, président-directeur général d’euNetworks. « Nous sommes ravis de travailler avec Lumenisity pour contribuer au développement et au déploiement de la fibre à âme creuse. Nous sommes convaincus qu’avec cette technologie nous pouvons offrir les meilleures latences du marché avec la fibre, se rapprochant bien plus des systèmes à radiofréquences sans les contraintes inhérentes à ces derniers. »

À propos d’euNetworks

euNetworks est un fournisseur d’infrastructures de bande passante critiques qui possède et exploite 17 réseaux urbains en fibre optique, connectés à une dorsale interurbaine haute capacité couvrant 51 villes dans 15 pays d’Europe. La société est leader sur le marché de la connectivité entre les centres de données, reliant directement plus de 440 centres aujourd’hui. euNetworks est également un fournisseur majeur de connectivité sur le Cloud et offre une gamme ciblée de services urbains et interurbains incluant la fibre noire, Wavelengths (Longueurs d’onde en zone métropolitaine) et Ethernet. Les clients dans les secteurs du commerce de gros, de la finance, des contenus, des médias, de la téléphonie mobile, des centres de données et dans les entreprises bénéficient de l’éventail unique d’actifs fibre et fourreaux d’euNetworks, adaptés pour répondre à leurs besoins de bande passante élevée. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site eunetworks.com.

À propos de Lumenisity® Limited

Créée début 2017, la société Lumenisity® Limited est issue d’une scission de l’Université de Southampton visant à commercialiser des évolutions importantes dans le développement de la fibre optique à âme creuse. La société a constitué une équipe d’experts et de leaders du secteur pour atteindre son objectif d’être le premier fournisseur au monde de solutions de câble à fibre optique à âme creuse haute performance, offrant à ses clients des connexions fiables, déployables, à faible latence et à large bande passante qui ouvrent de nouvelles possibilités sur les réseaux de communication. Lumenisity®, NANF® et CoreSmart® sont des marques déposées de Lumenisity Limited.

