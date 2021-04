A Bentley Systems leva os gêmeos digitais de infraestrutura para a NVIDIA Omniverse

Image courtesy of Houston Waterworks Team (a Joint Venture of Jacobs Engineering Group, Inc. and CDM Constructors, Inc.)

EXTON, Pa.--(BUSINESS WIRE)--GTC21 – Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), a empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje que está desenvolvendo softwares usando a plataforma NVIDIA Omniverse para visualização e simulação fotorrealistas em tempo real de gêmeos digitais de projetos de infraestrutura industrial e civil em larga escala.

A Bentley Systems estendeu a plataforma iTwin da Bentley para integração com a NVIDIA Omniverse para fornecer um pipeline gráfico de visualização em tempo real aprimorada por IA e simulação de gêmeos digitais de infraestrutura. Essa integração permite que o conteúdo digital em nível de engenharia e precisão milimétrica seja visualizado com iluminação fotorrealista e efeitos ambientais em vários dispositivos, incluindo navegadores da web, estações de trabalho, tablets e fones de ouvido de realidade virtual e realidade aumentada de qualquer lugar do mundo.

A iTwin da Bentley é uma plataforma em nuvem aberta e escalável que permite que empresas de engenharia e operadores-proprietários criem, visualizem e analisem gêmeos digitais de ativos de infraestrutura. Os gerentes de informações digitais a utilizam para incorporar dados de engenharia criados por diversas ferramentas em um gêmeo digital ativo e alinhá-la com dados de realidade, dados de IoT e outros dados associados sem afetar as ferramentas ou os processos atuais.

O CEO da Bentley Systems, Greg Bentley, disse: "A visualização e a simulação dão alicerce a muitos dos casos de uso para gêmeos digitais de infraestrutura. A colaboração da iTwin da Bentley e da NVIDIA Omniverse está proporcionando experiências 3D/4D imersivas em tempo real que permitirão simulação baseada em física realista até mesmo dos maiores e mais complexos ativos de infraestrutura. A computação baseada em GPU está transformando o mundo da engenharia e construção e promete liberar o potencial da IA para simulação e análise avançada em gêmeos digitais de infraestrutura."

"A infraestrutura moderna são feitos magníficos da engenharia. NVIDIA e Bentley compartilham uma visão de gêmeos digitais baseados fisicamente - tão precisos e realisticamente simulados que revolucionarão tudo, desde o projeto de infraestrutura até as operações", disse Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA. "A NVIDIA Omniverse foi construída precisamente para concretizar essa visão – para criar mundos virtuais compartilhados que são simulados com realismo físico e fotográfico. Estamos muito satisfeitos por a Bentley estar desenvolvendo aplicações para gêmeos digitais de infraestrutura na NVIDIA Omniverse."

Visualização incomparável de infraestrutura de alta fidelidade

A combinação da plataforma iTwin da Bentley e da NVIDIA Omniverse proporciona uma experiência de usuário incomparável e de alto desempenho em uma escala que anteriormente não havia sido possível.

A integração das capacidades da plataforma iTwin da Bentley e da NVIDIA Omniverse permite que os usuários explorem virtualmente plantas industriais e estruturas offshore enormes como se estivessem caminhando pela infraestrutura em tempo real, para finalidades como sinalização e otimização de rotas de segurança.

"O setor está se movendo em uma direção positiva rumo a ferramentas mais automatizadas e sofisticadas que melhoram os resultados dos clientes", disse Donna DeMarco, modelagem de informações da planta, Jacobs. "A Jacobs orgulha-se de fazer parceria com a Bentley utilizando ferramentas como a iTwin vinculadas à NVIDIA Omniverse para alcançar resultados expressivos para nossos clientes."

Houston Waterworks

Image courtesy of Houston Waterworks Team (a Joint Venture of Jacobs Engineering Group, Inc. and CDM Constructors, Inc.)

Sobre a NVIDIA Omniverse

NVIDIA Omniverse é uma plataforma aberta para colaboração virtual e simulação fisicamente precisa. Baseada na tecnologia NVIDIA RTX, ela aproveita o formato de intercâmbio comum Universal Scene Description (USD) para visualização e simulação 3D em tempo real que foi originalmente desenvolvido pela Pixar para simplificar os fluxos de trabalho do setor de entretenimento e agora está sendo adotado em outros setores, incluindo arquitetura, construção e engenharia e fábricas digitais.

Sobre a plataforma iTwin da Bentley

A plataforma iTwin da Bentley é uma plataforma de nuvem aberta e escalável que permite que equipes de projeto e operadores-proprietários criem, visualizem e analisem gêmeos digitais de ativos de infraestrutura. Ela permite que os gerentes de informações digitais incorporem dados de engenharia criados por diversas ferramentas de projeto em um gêmeo digital ativo e alinhem-na com dados de realidade e outros dados associados sem afetar as ferramentas ou os processos atuais. Os usuários são capazes de visualizar e rastrear mudanças, incluindo mudanças nas condições reais de dispositivos conectados de IoT, como sensores e drones. A plataforma iTwin da Bentley viabiliza os insights úteis para tomadores de decisão em toda a organização e no ciclo de vida dos ativos. Os usuários tomam decisões mais bem informadas, antecipam e evitam problemas antes que surjam e reagem mais rapidamente com confiança, resultando em redução de custos, melhor disponibilidade do serviço, menor impacto ambiental e maior segurança. A plataforma iTwin da Bentley é a base para aplicações "alimentadas por iTwin" e soluções de gêmeos digitais criadas pela Bentley e seus parceiros estratégicos, integradores digitais, integradores de sistemas, fornecedores independentes de software e desenvolvedores de software.

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems (Nasdaq BSY) é uma empresa desenvolvedora de software para engenharia de infraestrutura. Fornecemos soluções inovadoras para avançar a infraestrutura do mundo – sustentando tanto a economia global quanto o meio ambiente. Nossas soluções em software líderes da indústria são utilizadas por profissionais e empresas de todos os tamanhos para projetar, construir e operar estradas, pontes, ferrovias, trânsito, redes de água e esgoto, obras e serviços públicos, edifícios, campi, e instalações industriais. Nossas soluções incluem MicroStation, aplicação baseada em modelagem e simulação, ProjectWise para entrega de projetos, AssetWise para desempenho de ativos e rede, e a plataforma iTwin para Gêmeos Digitais de infraestrutura. A Bentley Systems emprega mais de 4.000 colaboradores e gera receitas anuais de mais de US$ 800 milhões em 172 países.

