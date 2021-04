Bentley Systems integra i digital twin delle infrastrutture con NVIDIA Omniverse

Immagine per gentile concessione del team Houston Waterworks (una joint venture di Jacobs Engineering Group, Inc. e CDM Constructors, Inc.)

Immagine per gentile concessione del team Houston Waterworks (una joint venture di Jacobs Engineering Group, Inc. e CDM Constructors, Inc.)

EXTON, Pa.--(BUSINESS WIRE)--GTC21 – Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), l'azienda di software per l'ingegneria dell'infrastruttura, ha annunciato oggi che sta sviluppando applicazioni utilizzando la piattaforma NVIDIA Omniverse per la simulazione e la visualizzazione fotorealistica e in tempo reale dei digital twin di progetti infrastrutturali industriali e civili su vasta scala.

Bentley Systems ha ampliato la piattaforma iTwin di Bentley per integrarla con NVIDIA Omniverse e fornire una pipeline grafica per la visualizzazione e la simulazione in tempo reale dei gemelli digitali delle infrastrutture, potenziata dall'intelligenza artificiale. Questa integrazione permette di visualizzare contenuti digitali di qualità ingegneristica e precisi al millimetro con illuminazione fotorealistica ed effetti ambientali su più dispositivi, tra cui browser web, workstation, tablet e cuffie di realtà virtuale e aumentata da qualsiasi parte del mondo.

Bentley iTwin è una piattaforma cloud aperta e scalabile che consente alle società di ingegneria e agli operatori-proprietari di creare, visualizzare e analizzare i digital twin di risorse infrastrutturali. I responsabili digitali delle informazioni la utilizzano per incorporare i dati tecnici creati da diversi strumenti di progettazione in un digital twin dinamico e allinearli con i dati realistici, i dati IoT e altri dati associati senza interrompere i loro strumenti o processi attuali.

Il CEO di Bentley Systems, Greg Bentley, ha dichiarato: "La visualizzazione e la simulazione sono alla base di molti degli utilizzi dei digital twin delle infrastrutture. La collaborazione tra Bentley iTwin e NVIDIA Omniverse sta offrendo esperienze 3D/4D coinvolgenti in tempo reale che consentiranno una simulazione realistica e basata sulla fisica anche delle infrastrutture più grandi e complesse. Il GPU computing sta trasformando il mondo dell'ingegneria e della costruzione e promette di liberare il potenziale dell'IA per la simulazione e l'analisi avanzate nei digital twin dell'infrastruttura".

"L'infrastruttura moderna è il risultato delle straordinarie prestazioni raggiunte dall'ingegneria. NVIDIA e Bentley condividono una visione di digital twin che si basano sulla fisica, così accurati e realisticamente simulati da rivoluzionare tutto, dalla progettazione delle infrastrutture alle operazioni", ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. "NVIDIA Omniverse è stata pensata proprio per realizzare questa visione: creare mondi virtuali condivisi simulati con realismo fisico e fotografico. Siamo lieti che Bentley stia sviluppando applicazioni per i digital twin dell'infrastruttura su NVIDIA Omniverse".

Ineguagliabile visualizzazione ad alta fedeltà dell'infrastruttura

La combinazione della piattaforma Bentley iTwin e di NVIDIA Omniverse offre un'esperienza utente impareggiabile e ad alte prestazioni su una scala che prima non era possibile.

L'integrazione delle funzionalità delle piattaforme Bentley iTwin e NVIDIA Omniverse consente agli utenti di esplorare virtualmente vasti impianti industriali e strutture all'estero come se stessero attraversando l'infrastruttura in tempo reale; per scopi quali il wayfinding e l'ottimizzazione dei percorsi di sicurezza.

"Il settore si sta muovendo verso strumenti più automatizzati e sofisticati che migliorano i risultati dei clienti", ha dichiarato Donna DeMarco, Plant Information Modeling presso Jacobs. "Jacobs è orgogliosa di collaborare con Bentley nell'utilizzo di strumenti come iTwin collegati con NVIDIA Omniverse per ottenere ottimi risultati per i nostri clienti".

Informazioni su NVIDIA Omniverse

NVIDIA Omniverse è una piattaforma aperta per la collaborazione virtuale e la simulazione fisicamente accurata. Basata sulla tecnologia NVIDIA RTX, sfrutta il formato di interscambio comune Universal Scene Description (USD) per la visualizzazione 3D in tempo reale e la simulazione che originariamente era sta sviluppata da Pixar per semplificare i flussi di lavoro del settore dell'intrattenimento e che ora viene adottata in altri settori, tra cui architettura, costruzione e ingegneria, e fabbriche digitali.

Informazioni sulla piattaforma Bentley iTwin

Bentley iTwin è una piattaforma cloud aperta e scalabile che consente ai team di progetto e agli operatori-proprietari di creare, visualizzare e analizzare i digital twin di risorse infrastrutturali. Consente ai responsabili delle informazioni digitali di incorporare i dati tecnici creati da diversi strumenti di progettazione in un digital twin dinamico e di allinearli con i dati realistici e altri dati associati senza alcuna interruzione dei loro strumenti o processi attuali. Gli utenti sono in grado di visualizzare e monitorare le modifiche, inclusi i cambiamenti nelle condizioni del mondo reale provenienti dai dispositivi connessi all'IoT, come sensori e droni. La piattaforma Bentley iTwin facilita l'acquisizione di informazioni utili sfruttabili da parte dei responsabili decisionali nell'intera organizzazione e nel ciclo di vita degli asset. Gli utenti possono prendere decisioni più informate, anticipare ed evitare i problemi prima che si verifichino e intervenire in modo più rapido e sicuro, risparmiando sui costi, aumentando la disponibilità dei servizi, riducendo l'impatto ambientale e migliorando la sicurezza. La piattaforma Bentley iTwin è la base delle applicazioni basate su soluzioni di iTwin e digital twin creata da Bentley e dai suoi partner strategici, integratori digitali, integratori di sistema, fornitori indipendenti di software e sviluppatori di software.

Informazioni su Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativo per far progredire le infrastrutture mondiali - sostenendo sia l'economia globale che l'ambiente. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, acqua e acque reflue, opere pubbliche e servizi pubblici, edifici e campus e strutture industriali. Le nostre offerte includono applicazioni basate su MicroStation per la modellazione e la simulazione, ProjectWise per la project delivery, AssetWise per le prestazioni degli asset e della rete e la piattaforma iTwin per i gemelli digitali dell'infrastruttura. Bentley Systems conta oltre 4.000 collaboratori e genera un fatturato annuo di più di 800 milioni i dollari in 172 paesi.

