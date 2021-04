Bentley Systems brengt digital twins voor infrastructuur naar NVIDIA Omniverse

Afbeelding met dank aan Houston Waterworks Team (een joint venture van Jacobs Engineering Group, Inc. en CDM Constructors, Inc.)

EXTON, Pa.--(BUSINESS WIRE)--GTC21 – Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), het softwarebedrijf voor infrastructurele technologie , heeft vandaag aangekondigd dat het toepassingen ontwikkelt met behulp van het NVIDIA Omniverse-platform voor fotorealistische, realtime visualisatie en simulatie van digital twins van grootschalige industriële en civiele infrastructurele projecten.

Bentley Systems heeft het Bentley iTwin-platform uitgebreid voor integratie metNVIDIA Omniverse om een grafische route te bieden voor met AI verbeterde, realtime visualisatie en simulatie van digital twins voor infrastructuur. Deze integratie maakt het mogelijk om overal ter wereld op de millimeter nauwkeurige digitale content van professionele technische kwaliteit te visualiseren met fotorealistisch licht en milieueffecten. Dit kan op meerdere apparaten, waaronder webbrowsers, werkstations, tablets en headsets die gebruikmaken van virtual reality en augmented reality.

Bentley iTwin is een open, schaalbaar cloudplatform waarmee ingenieursbureaus en ondernemers digital twins van infrastructurele voorzieningen kunnen creëren, visualiseren en analyseren. Beheerders van digitale informatie gebruiken dit platform om technische gegevens die zijn gegenereerd met behulp van verschillende ontwerptools, op te nemen in een dynamische digital twin. Vervolgens kunnen deze gegevens worden afgestemd op realiteitsgegevens, IoT-gegevens en andere bijbehorende gegevens, zonder dat de huidige tools of processen worden verstoord.

Greg Bentley, CEO van Bentley Systems, zei: "Visualisatie en simulatie liggen aan de basis van de vele gebruiksscenario's voor infrastructurele digital twins. De samenwerking tussen Bentley iTwin en NVIDIA Omniverse levert realtime, meeslepende 3D-/4D-ervaringen op. Hiermee kunnen zelfs de grootste en meest complexe infrastructurele voorzieningen worden gesimuleerd op een realistische wijze. Dankzij GPU-computing ondergaat de techniek- en bouwsector een transformatie en zal het ware potentieel van AI met betrekking tot simulatie en geavanceerde analyse van digital twins voor de infrastructuur beschikbaar komen."

“Moderne infrastructuur is een knap staaltje techniek. NVIDIA en Bentley delen een visie van op de werkelijkheid gebaseerde digital twins die zo nauwkeurig en realistisch worden gesimuleerd dat ze een revolutie teweeg zullen brengen op elk vlak, van infrastructureel ontwerp tot operationele activiteiten”, aldus Jensen Huang, oprichter en CEO van NVIDIA. “NVIDIA Omniverse is speciaal ontworpen om deze visie te realiseren – om gedeelde virtuele werelden te creëren van fysieke modellen die fotorealistisch worden gesimuleerd. We zijn verheugd dat Bentley op basis van NVIDIA Omniverse applicatiesoftware ontwikkelt met betrekking tot digital twins voor de infrastructuur."

Ongeëvenaarde en waarheidsgetrouwe visualisatie van infrastructuur

De combinatie van het Bentley iTwin-platform en NVIDIA Omniverse biedt een ongeëvenaarde, krachtige gebruikerservaring op een schaal die voorheen niet mogelijk was.

De integratie van de mogelijkheden van het Bentley iTwin-platform en NVIDIA Omniverse stelt gebruikers in staat om enorme industriële installaties en offshoreconstructies virtueel te verkennen alsof ze in realtime langs de infrastructuur lopen, voor doeleinden zoals bewegwijzering en optimalisatie van veiligheidsroutes.

"De sector beweegt zich in een positieve richting naar meer geautomatiseerde en geavanceerde tools, wat leidt tot betere resultaten voor de klant", zegt Donna DeMarco, Plant Information Modeling, Jacobs. "Jacobs is trots op de samenwerking met Bentley als het gaat om het inzetten van tools als iTwin gekoppeld aan NVIDIA Omniverse. Hiermee kunnen we uitstekende resultaten behalen voor onze klanten."

Afbeelding en bijschrift:

Houston Waterworks

Afbeelding met dank aan Houston Waterworks Team (een joint venture van Jacobs Engineering Group, Inc. en CDM Constructors, Inc.)

​Over NVIDIA Omniverse

NVIDIA Omniverse is een open platform voor virtuele samenwerking en waarheidsgetrouwe simulatie. Het platform is gebaseerd op NVIDIA RTX-technologie en maakt gebruik van het gemeenschappelijke uitwisselingsformat Universal Scene Description (USD) voor realtime visualisatie en simulatie in 3D. Dit format is oorspronkelijk ontwikkeld door Pixar om workflows in de entertainmentindustrie te vereenvoudigen. Momenteel wordt het ook toegepast in andere sectoren, waaronder architectuur, bouw, techniek en digitale fabrieken.

Over het Bentley iTwin-platform

Bentley iTwin is een open, schaalbaar cloudplatform waarmee ingenieursbureaus en ondernemers digital twins van infrastructurele voorzieningen kunnen creëren, visualiseren en analyseren. Beheerders van digitale informatie gebruiken dit platform om technische gegevens die zijn gemaakt met behulp van verschillende ontwerptools op te nemen in een dynamische digital twin. Daarbij kunnen deze gegevens worden afgestemd op realiteitsgegevens, IoT-gegevens en andere bijbehorende gegevens, zonder dat de huidige tools of processen worden verstoord. Gebruikers kunnen veranderingen visualiseren en volgen, inclusief veranderingen in reële omstandigheden, via met IoT verbonden apparaten, zoals sensoren en drones. Het Bentley iTwin-platform biedt bruikbare inzichten voor besluitvormers binnen de gehele organisatie en levenscyclus van voorzieningen. Gebruikers nemen meer doordachte beslissingen, voorzien en vermijden problemen voordat deze zich voordoen en reageren sneller en vol vertrouwen. Dit resulteert in kostenbesparingen, een betere beschikbaarheid van services, minder impact op het milieu en meer veiligheid. Het Bentley iTwin-platform vormt de basis voor toepassingen die worden 'mogelijk gemaakt door iTwin', en digital twin-oplossingen die zijn ontworpen door Bentley en diens strategische partners, digitale integratoren, systeemintegratoren, onafhankelijke softwareleveranciers en softwareontwikkelaars.

Over Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) is de softwareontwikkelaar voor de infrastructuur. We bieden innovatieve software om de infrastructuur van de wereld vooruit te helpen en zowel de wereldeconomie als het milieu in stand te houden. Onze toonaangevende softwareoplossingen worden gebruikt door professionals en organisaties van elke omvang voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van wegen en bruggen, spoorwegen en transport, water en afvalwater, openbare werken en nutsvoorzieningen, gebouwen en campussen, en industriële voorzieningen. Ons aanbod omvat op MicroStation gebaseerde toepassingen voor modellering en simulatie, ProjectWise voor projectlevering, AssetWise voor asset- en netwerkprestaties, en het iTwin-platform voor digital twins voor infrastructuur. Bentley Systems heeft meer dan 4.000 collega's in dienst en genereert een jaaromzet van meer dan $ 700 million, in 172 landen. www.bentley.com

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, het Bentley-logo, AssetWise, iTwin, MicroStation en ProjectWise zijn gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken of servicemerken van Bentley Systems, Incorporated of een van haar directe of indirecte volledige dochterondernemingen. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren.