Bentley Systems amène les jumeaux numériques d’infrastructure à NVIDIA Omniverse

EXTON, Pa.--(BUSINESS WIRE)--GTC21 – Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'éditeur de logiciels d’ingénierie dédiés aux infrastructures, a annoncé aujourd’hui qu’il était en train de développer des applications utilisant la plate-forme NVIDIA Omniverse pour le photoréalisme, la visualisation en temps réel et la simulation de jumeaux numériques de projets industriels et d’infrastructure civile à très grande échelle.

Bentley Systems a étendu sa plate-forme iTwin afin d’intégrer NVIDIA Omniverse, dans le but de fournir un pipeline graphique pour une visualisation en temps réel basée sur l’intelligence artificielle et la simulation de jumeaux numériques d’infrastructure. L’intégration permet de visualiser du contenu d’ingénierie numérique précis au millimètre près avec un éclairage photoréaliste et des effets environnementaux sur de multiples appareils, dont des navigateurs Web, des postes de travail, des tablettes et des casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée, n’importe où dans le monde.

Bentley iTwin est une plate-forme ouverte et évolutive qui permet aux sociétés d’ingénierie et aux propriétaires-exploitants de créer, visualiser et analyser les jumeaux numériques d’actifs de l’infrastructure. Les responsables des informations numériques utilisent cette plate-forme pour incorporer les données d’ingénierie créées par divers outils de conception dans un jumeau numérique vivant et les aligner avec les données de la réalité, les données de l’IoT (Internet des objets) et d’autres données associées sans perturber leurs outils et processus.

Le PDG de Bentley Systems Greg Bentley a déclaré « La visualisation et la simulation sont utiles dans de nombreux cas d’utilisation des jumeaux numériques d’infrastructure. La collaboration entre Bentley iTwin et NVIDIA Omniverse permet d’offrir des expériences immersives 3D/4D en temps réel, qui rendent possible des simulations basées sur la physique fidèles à la réalité, même pour les actifs de l’infrastructure les plus conséquents et complexes. Les calculs sur GPU sont en train de transformer le monde de l’ingénierie et de la construction, et promettent de libérer le potentiel de l’intelligence artificielle pour la simulation et les analyses avancées dans les jumeaux numériques d’infrastructure. »

« L’infrastructure moderne constitue un exploit considérable pour l’ingénierie. NVIDIA et Bentley partagent l’ambition de créer des jumeaux numériques basés sur l’infrastructure si précis et réalistes qu’ils révolutionneront l’ensemble du processus, de la conception de l’infrastructure aux opérations », explique Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA. « NVIDIA Omniverse a été construit précisément pour réaliser cette ambition, à savoir créer des mondes virtuels partagés simulés à l’aide de la physique et photoréalistes. Nous sommes ravis de voir Bentley développer des applications pour les jumeaux numériques d’infrastructure dans NVIDIA Omniverse. »

Visualisation d’infrastructure avec une fidélité inégalée

L’association de la plate-forme iTwin de Bentley et de NVIDIA Omniverse garantit des performances inégalées aux utilisateurs, à une échelle jusque là jamais atteinte.

L’intégration des capacités de la plate-forme Bentley iTwin et de NVIDIA Omniverse permet aux utilisateurs d’explorer virtuellement des usines industrielles massives et des structures offshore comme s’ils se déplaçaient dans l’infrastructure en temps réel, à des fins telles que l’orientation ou d’optimisation de la sécurité de la route.

« L’industrie évolue dans le bon sens, vers des outils plus automatisés et sophistiqués qui améliorent les résultats des clients », explique Donna DeMarco, responsable de la modélisation de l’information d’usine chez Jacobs. « Jacobs est prêt à établir un partenariat avec Bentley pour exploiter des outils tels que iTwin en association avec NVIDIA Omniverse pour permettre à nos clients d’obtenir des résultats solides. »

Image:

Houston Waterworks

Image reproduite avec l’aimable autorisation de Houston Waterworks Team (a Joint Venture of Jacobs Engineering Group, Inc. and CDM Constructors, Inc.)

À propos de NVIDIA Omniverse

NVIDIA Omniverse est une plate-forme ouverte pour la collaboration virtuelle et la simulation physiquement précise. En utilisant la technologie NVIDIA RTX, elle exploite le cadre pour l’échange de données graphiques Universal Scene Description (USD) pour la visualisation 3D en temps réel originalement développée par Pixar pour simplifier les workflows du secteur du divertissement. Il est désormais adopté dans d’autres secteurs, dont l’architecture, la construction, l’ingénierie et les usines numériques.

À propos de la plate-forme Bentley iTwin

La plate-forme iTwin de Bentley est une plate-forme ouverte et évolutive qui permet aux équipes de projet et aux propriétaires-exploitants de créer, visualiser et analyser les jumeaux numériques d’actifs de l’infrastructure. Elle permet aux responsables des informations numériques d’incorporer les données d’ingénierie crées par divers outils de conception dans un jumeau numérique vivant et de les aligner avec les données de la réalité et d’autres données associées sans perturber leurs outils et processus. Les utilisateurs peuvent visualiser et suivre les modifications dans les conditions du monde réel à partir d’appareils connectés à l’IoT (Internet des objets), tels que les capteurs et les drones. La plate-forme iTwin de Bentley facilite la production d’informations utiles pour les preneurs de décision à travers l’organisation et le cycle de vie de l’actif. Les utilisateurs prennent des décisions plus éclairées, évitent les problèmes avant qu’ils n’apparaissent et réagissent plus rapidement en toute confiance, ce qui permet une réduction des coûts, une meilleure disponibilité des services, un impact environnemental plus faible et une sécurité renforcée. La plate-forme iTwin de Bentley est la base des applications « alimentées par iTwin » et les solutions de jumeaux numériques créées par Bentley et ses partenaires stratégiques, intégrateurs numériques, intégrateurs système, fournisseurs de logiciel indépendants et développeurs de logiciel.

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq : BSY) est l'éditeur de logiciels d’ingénierie dédiés aux infrastructures. Nous fournissons des logiciels innovants pour faire progresser l’infrastructure mondiale - en soutenant à la fois l’économie mondiale et l’environnement. Nos solutions logicielles de pointe sont utilisées par des professionnels et des organisations de toutes tailles pour la conception, la construction et l’exploitation de routes et de ponts, de chemins de fer et de transports en commun, d’installations d’eau et d’eaux usées, de travaux publics et de services publics, de bâtiments et de campus, et d’installations industrielles. Nos offres comprennent des applications basées sur MicroStation pour la modélisation et la simulation, ProjectWise pour la réalisation de projets, AssetWise pour les performances des actifs et du réseau, et la plate-forme iTwin pour les jumeaux numériques d’infrastructure. Bentley Systems compte plus de 4 000 collaborateurs et atteint un chiffre d’affaires annuel de plus de 800 millions de dollars dans 172 pays.

www.bentley.com/fr

