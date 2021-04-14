Bentley 软件公司将基础设施数字孪生引入 NVIDIA Omniverse

宾夕法尼亚州，埃克斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- GTC21 – 基础设施工程软件公司 Bentley Systems（纳斯达克股票代码：BSY）今天宣布将利用 NVIDIA Omniverse 平台来开发应用程序，实现大规模工业和土木基础设施项目数字孪生模型的真实感、实时可视化和模拟。

Bentley 软件公司扩展了 Bentley iTwin 平台，与 NVIDIA Omniverse 集成后，为基础设施数字孪生模型的人工智能增强、实时可视化和模拟提供图形渲染管线。借助这一集成，用户可以使用 Web 浏览器、工作站、平板电脑、虚拟现实和增强现实头戴设备等多种设备，在世界上任何地方，通过逼真的灯光效果和环境效果来可视化具有毫米级精度的工程级数字内容。

Bentley iTwin 是开放式可扩展的云平台，工程公司和业主运营商利用 iTwin 能够创建、可视化和分析基础设施资产的数字孪生模型。数字信息管理人员可以使用 iTwin 将各种设计工具创建的工程数据整合到动态数字孪生模型中，并使其与实景数据、物联网数据和其他相关数据保持统一，而无需中断当前的工具或流程。

Bentley 软件公司首席执行官 Greg Bentley 表示：“可视化和模拟是基础设施数字孪生诸多使用案例的基础。Bentley iTwin 和 NVIDIA Omniverse 合作，提供实时沉浸式的三维/四维体验，可以对最大、最复杂的基础设施资产进行基于物理学的实景模拟。GPU 计算正在改变工程和施工领域，并有望释放人工智能在基础设施数字孪生中进行模拟和高级分析的潜力。”

NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“现代基础设施是工程学的伟大成果。NVIDIA 和 Bentley 拥有基于物理学的数字孪生模型的共同愿景，通过精确的、逼真模拟的数字孪生模型，彻底改变基础设施从设计到运营的方方面面。NVIDIA Omniverse 的建立正是为了实现这一愿景——利用物理真实感和照片真实感进行模拟，创建共享虚拟世界。我们很高兴 Bentley 将基于 NVIDIA Omniverse 为基础设施数字孪生开发应用程序。”

无与伦比的高精度基础设施可视化

Bentley iTwin 平台与 NVIDIA Omniverse 结合，前所未有地提供了无与伦比的高性能用户体验。

Bentley iTwin 与 NVIDIA Omniverse 的功能集成后，用户可以如同在现场一样，采用虚拟方式探索大型工业工厂和海洋工程结构，进行路线查找和安全路线优化等。

Jacobs 工厂信息建模部门的 Donna DeMarco 表示：“行业正在朝积极的方向发展，将越来越多地采用自动化的精密工具来改善客户的成果。Jacobs 很荣幸能与 Bentley 合作，利用与 NVIDIA Omniverse 关联的 iTwin 等工具，为我们的客户带来丰硕的成果。”

Image and caption:

Houston Waterworks

休斯敦自来水厂。图片由休斯敦自来水厂团队（Jacobs 工程集团和 CDM Constructors, Inc. 的合资企业）提供

关于 NVIDIA Omniverse

NVIDIA Omniverse 是为虚拟协作和物理逼真模拟打造的开放式平台。它基于 NVIDIA RTX 技术，利用通用场景描述 (USD) 通用交换格式进行实时三维可视化和模拟，该格式最初由 Pixar 开发，用于简化娱乐业的工作流，现已被建筑、施工、工程和数字工厂等多个行业所采用。

关于 Bentley iTwin 平台

Bentley iTwin 平台是开放式可扩展的云平台，工程团队和业主运营商利用 iTwin 能够创建、可视化和分析基础设施资产的数字孪生模型。数字信息管理人员可以将各种设计工具创建的工程数据整合到动态数字孪生模型中，并使其与实景数据和其他相关数据保持统一，而无需中断当前的工具或流程。用户可以可视化和跟踪变更情况，包括传感器和无人机等物联网连接设备的实际情况的变更。Bentley iTwin 平台可为整个组织和资产全生命周期中的决策者提供可付诸行动的见解。用户可以做出更明智的决策，提前预见和避免问题，自信地快速应对，从而节省成本、提高服务效率、降低环境影响并提高安全性。Bentley iTwin 平台是 Bentley 及其战略合作伙伴、数字集成商、系统集成商、独立软件供应商和软件开发人员创建的“基于 iTwin”的应用程序和数字孪生解决方案的基础。

关于 Bentley Systems

Bentley Systems（纳斯达克股票代码：BSY）是一家基础设施工程软件公司。我们提供创新的软件解决方案，致力于推动全球的基础设施进步，推动全球经济和环境的可持续发展。专业人士和各个规模的组织利用我们行业领先的软件解决方案来设计、建造和运营公路和桥梁、轨道交通、给排水、公共工程和公用事业、建筑和园区以及工业设施。我们的产品包括用于建模和模拟的基于 MicroStation 的应用程序，用于项目交付的ProjectWise，用于资产和网络性能管理的 AssetWise，以及用于基础设施数字孪生的 iTwin 平台。Bentley Systems 拥有 4,000 余名员工，服务于 172 个国家/地区，年营收逾 8 亿美元。

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© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley、Bentley 徽标、AssetWise、iTwin、MicroStation 和 ProjectWise 是 Bentley Systems, Incorporated 或其直接或间接全资子公司的注册或未注册商标或服务标志。其他品牌和产品名称均为其各自所有者的商标。