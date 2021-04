LONDEN--(BUSINESS WIRE)--euNetworks Fiber UK Limited (“euNetworks“), een West-Europees bedrijf op het gebied van bandbreedte-infrastructuur, heeft zijn eerste CoreSmart®-kabeloplossing met ultralage latency uitgerold op basis van NANF®-hollowcore vezels. Lumenisity® Limited (“Lumenisity“) heeft de CoreSmart®-kabeloplossing geleverd. Deze nieuwe implementatie is nu live tussen Interxion: A Digital Realty Company, en de London Stock Exchange. Dit is de eerste commercieel beschikbare toepassing van deze technologie ter wereld en maakt deel uit van een overeenkomst voor bijkomende toepassingen in de komende jaren tussen handelsplatformen en andere locaties.

