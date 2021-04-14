自由拉丁美洲選擇MATRIXX Software來大幅提升整個地區的客戶體驗

加州福斯特市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--5G貨幣化解決方案的全球領導者MATRIXX Software今天宣布，自由拉丁美洲(Liberty Latin America)已經選擇MATRIXX數位商務(MATRIXX Digital Commerce)平臺作為他們在加勒比和拉丁美洲地區向5G數位化演進計畫的一部分，為他們的住宅和企業客戶提供更多的選擇、更高的透明度和更快的回應性。

MATRIXX是一個即時數位平臺，直接透過行動應用程式或客戶入口網站，讓使用者隨時全面查看其帳戶、服務和支出情況。憑藉MATRIXX所提供的支援，用戶在購買和使用寬頻、視訊、電話和行動服務（包括三網融合和四網融合服務）方面將擁有更簡單、更透明的體驗。他們可以透過數位通路輕鬆購買、更改或取消服務，無需前往門市或致電客服中心。使用者可以根據需要新增、更改和/或交換他們的服務，並根據自己的特定需求來客製化服務。

自由拉丁美洲資訊長兼臨時技術長Christine Weber表示：「為了支援我們的擴張，我們正在改造現有的IT基礎架構，以改善客戶體驗和數位化參與，同時我們還在波多黎各發展我們的5G服務。我們選擇MATRIXX作為集中化數位商務平臺，將使我們能夠即時與客戶互動，並且敏捷地在住宅和商業市場上開發和擴展有價值的新產品。」

MATRIXX的部署最初將集中於自由拉丁美洲在波多黎各的行動產品，因為該公司正在繼續豐富其5G產品，以滿足客戶需求。自由拉丁美洲選擇MATRIXX的原因在於其快捷的部署速度、商業敏捷性，以及對5G和全通路支援的關注。憑藉MATRIXX的支援，自由拉丁美洲將透過其自由波多黎各(Liberty Puerto Rico)品牌將自身打造成一家領先的綜合供應商，透過擴大所提供的產品種類，建設更具韌性的基礎架構，為客戶創造附加價值，並為提供更高階的5G服務打好基礎。

MATRIXX Software執行長Glo Gordon表示：「我們很高興能與自由拉丁美洲合作，他們正在提升客戶服務，向5G演進。期待我們提供的數位平臺能夠幫助自由拉丁美洲大幅提升客戶體驗，並超越客戶期望。」

關於自由拉丁美洲

自由拉丁美洲是一家領先的通訊公司，在拉丁美洲和加勒比地區的逾20個國家營運，旗下消費品牌有VTR、Flow、Liberty、Más Móvil、BTC、UTS和Cabletica。我們為該區域的住宅和商業客戶提供的通訊和娛樂服務包括數位視訊、寬頻網路、電話和行動服務。我們的商業產品和服務包括企業級連接、資料中心、代管和管理解決方案，以及資訊技術解決方案，客戶範圍涵蓋中小企業、跨國公司和政府機構。此外，自由拉丁美洲還經營海底和陸地光纖電纜網路，連接該地區的40多個市場。

自由拉丁美洲擁有三種不同類別的普通股，在那斯達克全球精選市場以代碼LILA（A類）和LILAK（C類）交易，在 OTC Link以代碼LILAB（B類）交易。

欲瞭解更多資訊，請造訪www.lla.com

關於MATRIXX Software

MATRIXX Software是通訊業5G貨幣化的全球領導者。MATRIXX服務於全球許多首屈一指的營運商集團、區域營運商和新興的數位服務提供者，所提供的雲端原生數位商務解決方案可實現無與倫比的商業和營運敏捷性。透過將IT與網路相統一，MATRIXX提供網路級融合計費系統(CCS)，可有效地實現基礎架構的超級擴充，以支援消費者服務、批發和企業市場。憑藉對卓越產品和客戶成功的不懈承諾，MATRIXX使企業能夠利用網路資產和業務敏捷性取得網路規模的成功。

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