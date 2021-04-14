自由拉丁美洲选择MATRIXX Software来大幅提升整个地区的客户体验

加州福斯特市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--5G货币化解决方案的全球领导者MATRIXX Software今天宣布，自由拉丁美洲(Liberty Latin America)已经选择MATRIXX数字商务(MATRIXX Digital Commerce)平台作为他们在加勒比和拉美地区向5G数字化演进计划的一部分，为他们的住宅和企业客户提供更多的选择、更高的透明度和更快的响应性。

MATRIXX是一个实时数字平台，直接通过移动应用或客户门户，让用户随时全面查看其账户、服务和支出情况。凭借MATRIXX所提供的支持，用户在购买和使用宽带、视频、电话和移动服务（包括三网融合和四网融合服务）方面将拥有更简单、更透明的体验。他们可以通过数字渠道轻松购买、更改或取消服务，无需前往门店或致电呼叫中心。用户可以根据需要添加、更改和/或交换他们的服务，并根据自己的特定需求来定制服务。

自由拉丁美洲首席信息官兼临时首席技术官Christine Weber表示：“为了支持我们的扩张，我们正在改造现有的IT基础设施，以改善客户体验和数字化参与，同时我们还在波多黎各发展我们的5G服务。我们选择MATRIXX作为集中化数字商务平台，将使我们能够实时与客户互动，并且敏捷地在住宅和商业市场上开发和扩展有价值的新产品。”

MATRIXX的部署最初将集中于自由拉丁美洲在波多黎各的移动产品，因为该公司正在继续丰富其5G产品，以满足客户需求。自由拉丁美洲选择MATRIXX的原因在于其快捷的部署速度、商业敏捷性，以及对5G和全渠道支持的关注。凭借MATRIXX的支持，自由拉丁美洲将通过其自由波多黎各(Liberty Puerto Rico)品牌将自身打造成一家领先的综合提供商，通过扩大所提供的产品种类，建设更具韧性的基础设施，为客户创造附加值，并为提供更高级的5G服务打好基础。

MATRIXX Software首席执行官Glo Gordon表示：“我们很高兴能与自由拉丁美洲合作，他们正在提升客户服务，向5G演进。期待我们提供的数字平台能够助力自由拉丁美洲大幅提升客户体验，并超越客户期望。”

关于自由拉丁美洲

自由拉丁美洲是一家领先的通信公司，在拉美和加勒比地区的逾20个国家运营，旗下消费品牌有VTR、Flow、Liberty、Más Móvil、BTC、UTS和Cabletica。我们为该区域的住宅和商业客户提供的通讯和娱乐服务包括数码视频、宽带互联网、电话和移动服务。我们的商业产品和服务包括企业级连接、数据中心、托管和管理解决方案，以及信息技术解决方案，客户范围涵盖中小企业、跨国公司和政府机构。此外，自由拉丁美洲还运营海底和陆地光纤电缆网络，连接该地区的40多个市场。

自由拉丁美洲拥有三种不同类别的普通股，在纳斯达克全球精选市场以代码“LILA”（A类）和“LILAK”（C类）交易，在 OTC Link以代码“LILAB”（B类）交易。

欲了解更多信息，请访问www.lla.com

关于MATRIXX Software

MATRIXX Software是通信行业5G货币化的全球领导者。MATRIXX服务于全球许多首屈一指的运营商集团、区域运营商和新兴的数字服务提供商，所提供的云原生数字商务解决方案可实现无与伦比的商业和运营敏捷性。通过将IT与网络相统一，MATRIXX提供网络级融合计费系统(CCS)，可高效地实现基础架构的超级扩展，以支持消费者服务、批发和企业市场。凭借对卓越产品和客户成功的不懈承诺，MATRIXX使企业能够利用网络资产和业务敏捷性取得网络规模的成功。

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