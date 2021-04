Deenova remporte un premier contrat privé en Espagne pour l’Hospital Centro de Andalucía de Lucena

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova a annoncé aujourd’hui que son élan de marché inégalé s'est élargi au marché espagnol des hôpitaux privés, avec une première attribution remportée par Deenova en coopération avec Algalasa à l’Hospital Centro de Andalucía de Lucena, près de Cordoue, qui fait partie de la nouvelle entreprise de santé Amaveca Salud.

Gaspar G. De Viedma, vice-président du conseil d’administration de Deenova, a déclaré :

« Je me réjouis de voir les premiers résultats de la coopération de Deenova avec notre partenaire Algalasa en si peu de temps. En plus de notre précédente attribution à l’hôpital universitaire de Bellvitge à Barcelone, cela démontre une nouvelle fois l'exceptionnelle adaptabilité de Deenova dans les hôpitaux comprenant entre 100 et 2 000 lits, avec l’installation des solution médicamenteuses mécatroniques ACCED et ASTUS en 2022. »

Jose Luis Temes, D.M., président d’Algalasa et ancien sous-secrétaire à la santé au Ministère espagnol de la santé, directeur du service national de santé en Espagne et directeur général de plusieurs hôpitaux espagnols, dont celui de la fondation Jimenez Diaz, l’hôpital La Paz et l’hôpital Queen Sofia, a ajouté : « Le franchissement de ce jalon a été rendu possible grâce aux propriétaires d’hôpitaux qui comprennent l’importance de fermer la boucle du médicament, de la prescription à l’administration au patient, et à la technologie unique de Deenova. Le Centro de Andalucía de Lucena constituera une référence en matière de sécurité des patients, de satisfaction du personnel et de qualité et d’efficacité des processus pharmaceutiques. »

L’Hospital Centro de Andalucía de Lucena est situé dans la ville andalouse de Lucena, près de Cordoue. Avec 350 employés et jusqu’à 200 lits, incluant un service de chirurgie, un espace de diagnostic, un laboratoire d’analyse, un hôpital de jour et la physiothérapie, entre autres services. Sa nouvelle construction innovante inclut tous types de détails, comme des chambres domotiques et des systèmes de divertissement pour les patients (tablettes, télévisions, etc).

Deenova est le fournisseur incontesté de solutions mécatroniques (robotique et automatisation) pour la traçabilité en boucle fermée des médicaments et des dispositifs médicaux dotés de RFID dans le secteur des soins de santé, à tout moment et en tout lieu. Les solutions uniques, brevetées et entièrement intégrées de Deenova contribuent, et contribueront de plus en plus, à alléger la pression croissante à laquelle font face les professionnels de santé, à la fois pour améliorer la sécurité des patients, réduire les erreurs de traitement, réduire les déchets et le détournement de substances contrôlées, maîtriser les coûts et réduire l'écart entre l’augmentation de l’activité/du nombre de patients et la pénurie de personnel soignant. Deenova garantit la simplification de tous les processus liés à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables et jetables, avec des économies de coûts attendues comprises entre 15 et 25 %. Veuillez visiter www.deenova.com pour de plus amples informations au sujet de ses solutions leaders sur le marché.

