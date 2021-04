RubrYc Therapeutics anuncia um acordo de colaboração de pesquisa e opção de licença com a Zai Labs

SAN CARLOS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A RubrYc Therapeutics, Inc., empresa de bioterapias pré-clínicas que desenvolve terapias seletivas com epítopos, anunciou hoje que celebrou um acordo de colaboração de pesquisa e opção de licença com a Zai Labs, Inc. para o uso da plataforma de moléculas projetadas em mesoescala (Meso-scale Engineered Molecule, MEM) da RubrYc para identificar anticorpos monoclonais com função biológica aprimorada para um alvo oncológico não revelado.

Segundo os termos do acordo, a RubrYc e a Zai Labs atuarão em colaboração para identificar candidatos a produtos que utilizem o Discovery Engine da RubrYc, que emprega aprendizado de máquina e dados estruturais para identificar anticorpos que se ligam a epítopos subdominantes e apresentam atividades diferenciadas. Mediante o exercício da opção de licença, a Zai Labs teria direitos globais exclusivos para desenvolver e comercializar produto(s) da colaboração de pesquisa.

A RubrYc Therapeutics, Inc. receberá um pagamento adiantado e poderá receber futuros marcos de pesquisa, desenvolvimento e comercialização por candidato, além de royalties sobre as vendas líquidas de cada produto em todo o mundo. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

O Dr. Isaac Bright, diretor executivo da empresa, comentou: “Estamos entusiasmados que a Zai Labs escolheu o Discovery Engine da RubrYc como parte de seus esforços para identificar bioterapias contra alvos oncológicos desafiadores. Esperamos colaborar com a Zai Labs para acelerar suas pesquisas com a identificação de anticorpos específicos de epítopos com modos de ação diferenciados. A experiência oncológica da Zai Labs complementa nosso interesse em proporcionar novas terapias com potencial revolucionário a pacientes que tanto precisam”.

Sobre a RubrYc Therapeutics, Inc.

A RubrYc Therapeutics, Inc. é uma empresa de biotecnologia que aplica soluções próprias e exclusivas de aprendizado de máquina e biologia computacional para descobrir anticorpos mono e bispecífico seletivo de epítopos. Inspirada nos avanços recentes em síntese de biblioteca molecular, triagem e computação massivamente paralelas, a RubrYc está pavimentando um novo caminho para a descoberta de anticorpos terapêuticos orientada por informações. A RubrYc Therapeutics, Inc. emprega a tecnologia Discovery Engine de moléculas projetadas em mesoescala (Meso-scale Engineered Molecule, MEM) para identificar rapidamente grandes quantidades de anticorpos com propriedades únicas de ligação contra alvos validados e desafiadores. A RubrYc surgiu a partir de uma separação da HealthTell, Inc. em 2018 para promover a descoberta de bioterapias e realizar parcerias com as maiores empresas farmacêuticas que partilham de nossa missão de ampliar as opções terapêuticas e melhorar os resultados para paciências com câncer. A RubrYc é respaldada por investidores institucionais, entre eles, Third Point Ventures, Paladin Capital Group, Vital Venture Capital e Hayan Health Networks. A empresa é sediada em San Carlos, estado norte-americano da Califórnia.

Para saber mais, acesse www.rubryc.com.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.