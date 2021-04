RubrYc Therapeutics anuncia un acuerdo de colaboración de investigación y opción de licencia con Zai Labs

SAN CARLOS, California--(BUSINESS WIRE)--RubrYc Therapeutics, Inc., una empresa de bioterapéutica preclínica que desarrolla terapias selectivas de epítopos, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo de colaboración en materia de investigación y de opción de licencia con Zai Labs, Inc. para el uso de la plataforma de moléculas diseñadas a escala meso (MEM o Meso-scale Engineered Molecules) de RubrYc, con el fin de identificar anticuerpos monoclonales con función biológica mejorada para un objetivo oncológico no divulgado.

De conformidad con los términos del acuerdo, RubrYc y Zai Labs trabajarán de forma conjunta para identificar a los candidatos de los productos mediante el uso del Discovery Engine de RubrYc, que se vale del aprendizaje automático y los datos estructurales para identificar los anticuerpos que se unen a los epítopos subdominantes y presentan una actividad diferenciada. Tras ejercer la opción de licencia, Zai Labs tendría derechos globales exclusivos para desarrollar y comercializar el o los productos de la colaboración de investigación.

RubrYc Therapeutics, Inc. recibirá un pago inicial y es elegible para recibir futuros hitos de la investigación, desarrollo y comercialización por candidato, junto con regalías sobre las ventas netas mundiales de cada producto. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados.

El Dr. Isaac Bright, CEO, señaló: "Estamos muy contentos de que Zai Labs haya seleccionado el Discovery Engine de RubrYc como parte de sus actividades para identificar la bioterapéutica contra objetivos oncológicos complejos. Estamos ansiosos por colaborar con Zai Labs y así acelerar su investigación mediante la identificación de anticuerpos específicos de epítopos con modos de acción diferenciados. La experiencia en oncología de Zai Labs complementa nuestro interés en ofrecer terapias novedosas con un potencial innovador para aquellos pacientes que las necesitan".

Acerca de RubrYc Therapeutics, Inc.

RubrYc Therapeutics, Inc., es una empresa biotecnológica que aplica soluciones patentadas de aprendizaje automático y biología computacional para descubrir anticuerpos monoespecíficos y biespecíficos selectivos de epítopos. Inspirándose en los recientes avances en la síntesis de bibliotecas moleculares, el cribado y la computación paralelos a gran escala, RubrYc está forjando un nuevo camino para el descubrimiento en base a la información de anticuerpos terapéuticos. RubrYc Therapeutics, Inc. se vale de la tecnología MEM Discovery Engine para identificar rápidamente un gran número de anticuerpos con propiedades de unión únicas contra objetivos validados y complejos. RubrYc es el resultado de la escisión de HealthTell, Inc. en 2018 para avanzar en el descubrimiento de la bioterapéutica, y para asociarse con compañías farmacéuticas de primer nivel que comparten nuestra misión de ampliar las opciones terapéuticas y mejorar los resultados para los pacientes con cáncer. RubrYc cuenta con el respaldo de inversores institucionales, como Third Point Ventures, Paladin Capital Group, Vital Venture Capital y Hayan Health Networks. La Compañía tiene su sede en San Carlos, California.

Para obtener más información, visite www.rubryc.com.

