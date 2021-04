IDEMIA et INTERPOL consolident leur partenariat pour la mise en place d’un tout nouveau système multi-biométrique

COURBEVOIE, France--(BUSINESS WIRE)--Suite au renouvellement d’un contrat existant, IDEMIA fournira à INTERPOL un nouveau système d’identification aux capacités renforcées, doté d’une reconnaissance plus précise et d’interfaces plus conviviales. Conçu et déployé pour que les fonctionnaires de police des États membres d’INTERPOL puissent effectuer autant de recherches et d’analyses que nécessaire, MBIS, la toute dernière technologie biométrique d’IDEMIA, permettra ainsi de réaliser quotidiennement jusqu’à un million de recherches en matière d’empreintes digitales, d’empreintes palmaires et de reconnaissance faciale, ce qui en fait le système d’identification biométrique automatisé le plus performant du marché pour la police scientifique.

Ces fonctionnalités ouvrent la voie à la généralisation de la biométrie à d’autres secteurs. Ainsi, outre les enquêtes de police, INTERPOL prévoit d’autoriser ses États membres à interroger sa base de données aux points de contrôle aux frontières.

Cette nouvelle étape vient renforcer la collaboration engagée entre IDEMIA et INTERPOL il y a plus de 20 ans. En effet, IDEMIA a déployé en 2000 le premier système automatisé d’identification d’empreintes digitales (AFIS), qui avait pour but de faciliter la coopération entre les forces de police des 194 États membres d’INTERPOL, en leur donnant accès à une base de données commune d’empreintes digitales de suspects dans des affaires criminelles.

Fort de cette expertise, INTERPOL a de nouveau fait appel à IDEMIA en 2016 pour mettre la reconnaissance faciale à disposition de ses États membres. Grâce à ces deux systèmes biométriques, INTERPOL a pu repérer et identifier plus de 300 suspects en 2019.

« Puisque les criminels emploient des moyens toujours plus innovants et sophistiqués pour passer entre les mailles du filet, les forces de l’ordre doivent elles aussi bénéficier des dernières avancées technologiques, en particulier en matière de sécurité biométrique, pour mieux lutter contre toutes les formes de criminalité transnationale. Ce partenariat renforcé avec IDEMIA va permettre aux États membres d’INTERPOL de protéger encore mieux leurs frontières et leurs populations », déclare Cyril Gout, Directeur de l’Appui opérationnel et de l’Analyse d’INTERPOL.

« Je tiens à remercier chaleureusement INTERPOL pour sa confiance renouvelée en notre expertise. Depuis toujours, l’innovation est au cœur de ce que nous proposons à INTERPOL. Nous avons travaillé en étroite collaboration pour identifier les besoins spécifiques des équipes d’INTERPOL afin d’améliorer nos solutions et de devenir le numéro un des prestataires de solutions de sécurité biométriques. Nous sommes ravis de consolider notre partenariat de longue date avec INTERPOL, dont la mission est également d’assurer à tous, partout dans le monde, un quotidien plus sûr », déclare Philippe Barreau, Vice-président exécutif en charge de la sécurité publique et de l’identité chez IDEMIA.

