RubrYc Therapeutics annuncia una collaborazione di ricerca e un accordo di opzione di licenza con Zai Labs

SAN CARLOS, California--(BUSINESS WIRE)--RubrYc Therapeutics, Inc., un’azienda bioterapeutica pre-clinica che sviluppa terapie selettive dell’epitopo, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo di collaborazione di ricerca e di opzione di licenza con Zai Labs, Inc. per l’uso della piattaforma Meso-scale Engineered Molecules (MEMs) di RubrYc, per identificare anticorpi monoclonali con una funzione biologica migliorata per un obiettivo oncologico non rivelato.

Secondo i termini dell’accordo, RubrYc e Zai Labs collaboreranno per identificare i prodotti candidati utilizzando il motore di scoperta di RubrYc (RubrYc Discovery Engine), che sfrutta l’apprendimento automatico e i dati strutturali per identificare gli anticorpi che si legano a epitopi subdominanti e mostrano un’attività differenziata. Con l’esercizio dell’opzione di licenza, Zai Labs avrebbe i diritti globali esclusivi per sviluppare e commercializzare i prodotti della collaborazione di ricerca.

RubrYc Therapeutics, Inc. riceverà un pagamento anticipato ed è idoneo a ricevere future pietre miliari nella ricerca, sviluppo e commercializzazione su una base per candidato, insieme a royalty sulle vendite nette mondiali di ciascun prodotto. I termini finanziari del contratto non sono stati divulgati.

Isaac Bright, direttore generale, ha dichiarato: “Siamo entusiasti che Zai Labs abbia selezionato il Motore di scoperta RubrYc come parte dei suoi sforzi per identificare i prodotti bioterapeutici nel perseguimento di obiettivi oncologici impegnativi. Non vediamo l’ora di collaborare con Zai Labs per accelerare la sua ricerca identificando anticorpi epitopo-specifici con modalità d’azione differenziate. L’esperienza oncologica di Zai Labs completa il nostro interesse nell’offrire nuove terapie con un potenziale rivoluzionario ai pazienti che ne hanno bisogno”.

Informazioni su RubrYc Therapeutics, Inc.

RubrYc Therapeutics, Inc. è un’azienda biotecnologica che applica soluzioni di proprietà, di apprendimento automatico e biologia computazionale per scoprire anticorpi epitopo-selettivi mono e bispecifici. Ispirato dai recenti progressi nella sintesi di librerie molecolari, nello screening massivo parallelo e nel calcolo, RubrYc sta creando un nuovo percorso per la scoperta, guidata dai dati, di anticorpi terapeutici. RubrYc Therapeutics, Inc. sfrutta la tecnologia MEMs Discovery Engine per identificare rapidamente un gran numero di anticorpi dalle eccezionali proprietà leganti e perseguire obiettivi impegnativi e convalidati. RubrYc si è separato da HealthTell, Inc. nel 2018 per far progredire la scoperta di prodotti bioterapeutici e per collaborare con aziende farmaceutiche di alto livello che condividono la nostra missione di espandere le opzioni terapeutiche e migliorare i risultati per i pazienti affetti da cancro. RubrYc è sostenuto da investitori istituzionali, tra cui Third Point Ventures, Paladin Capital Group, Vital Venture Capital e Hayan Health Networks. L’azienda ha sede a San Carlos, California.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.rubryc.com.

