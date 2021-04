RubrYc Therapeutics annonce une collaboration de recherche et un accord d'option de licence avec Zai Labs

SAN CARLOS, Californie--(BUSINESS WIRE)--RubrYc Therapeutics, Inc., une société de produits biothérapeutiques pré-cliniques qui développe des thérapies sélectives des épitopes, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une collaboration de recherche et un accord d'option de licence avec Zai Labs, Inc. pour l'utilisation de la plateforme de Meso-scale Engineered Molecules (MEMs) de RubrYc, afin d'identifier des anticorps monoclonaux présentant une fonction biologique optimisée pour une cible oncologique non divulguée.

En vertu de cet accord, RubrYc et Zai Labs vont collaborer pour identifier des produits candidats en utilisant le Discovery Engine (moteur de découverte) de RubrYc, qui exploite l'apprentissage automatique et des données structurelles pour identifier les anticorps qui se lient aux épitopes sous-dominants et présentent une activité différenciée. En exerçant l'option de licence, Zai Labs détiendrait les droits mondiaux exclusifs de développement et de commercialisation du ou des produits de la collaboration de recherche.

RubrYc Therapeutics, Inc. recevra un paiement initial et est éligible pour recevoir des paiements d'étape futurs pour la recherche, le développement et la commercialisation sur une base par candidat, ainsi que des honoraires sur les ventes nettes mondiales de chaque produit. Les termes financiers de l’accord n’ont pas été divulgués.

Dr. Isaac Bright, PDG, a déclaré : « Nous sommes ravis que Zai Labs ait sélectionné le Discovery Engine de RubrYc dans le cadre de ses efforts visant à identifier des produits thérapeutiques contre des cibles oncologiques difficiles. Nous sommes impatients de collaborer avec Zai Labs pour accélérer leur recherche en identifiant des anticorps sélectifs des épitopes présentant des modes d'action différenciés. L'expertise de Zai Labs en oncologie complète notre intérêt à offrir de nouveaux produits thérapeutiques présentant un potentiel innovant aux patients qui en ont besoin. »

À propos de RubrYc Therapeutics, Inc.

RubrYc Therapeutics, Inc., est une société de biotechnologie qui applique des solutions biologiques informatiques et à apprentissage automatique exclusives pour découvrir des anticorps mono et bispécifiques sélectifs des épitopes. Inspirée par les avancées récentes en synthèse de bibliothèque moléculaire, dépistage massivement parallèle et informatique, RubrYc ouvre une nouvelle voie pour la découverte d'anticorps thérapeutiques axée sur l'information. RubrYc Therapeutics, Inc. exploite la technologie Discovery Engine de MEMs pour identifier rapidement un grand nombre d'anticorps dotés de propriétés de liaison uniques contre des cibles validées et difficiles. RubrYc s'est séparée de HealthTell, Inc. en 2018 pour faire avancer la découverte de produits thérapeutiques et pour s'associer à des sociétés pharmaceutiques de premier plan partageant sa mission qui est d'étendre les options thérapeutiques et d'améliorer les résultats thérapeutiques des patients cancéreux. RubrYc bénéficie de l'appui d'investisseurs institutionnels tels que Third Point Ventures, Paladin Capital Group, Vital Venture Capital, et Hayan Health Networks. La société est basée à San Carlos, en Californie.

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.rubryc.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.