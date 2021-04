P&G Professional et Northland Properties Corporation signent un partenariat pour contribuer à améliorer la santé et la sûreté

Northland Properties, société mère de Sandman Hotel Group, Moxie’s Grill and Bar, et Denny’s Canada, fait confiance aux marques Tide Professional, Dawn Professional, Cascade Professional, Spic and Span et Comet pour optimiser son programme de nettoyage. (Photo: Business Wire)

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--La majeure partie du pays faisant encore l’objet de restrictions de déplacement et de mesures de confinement, Northland Properties Corporation – la plus importante entreprise hôtelière privée du Canada – vient de conclure un partenariat avec P&G Professional, la division professionnelle de Procter & Gamble, pour développer ses programmes PureClean. Conçus pour permettre à ses hôtels, restaurants et centres de villégiature de rester dans une situation sanitaire, de sûreté et de convivialité adaptée pour les clients et les membres de l'équipe, les programmes complets de la marque PureClean utiliseront dorénavant des marques de confiance comme Dawn Professional, Tide Professional Coldwater, Cascade Professional et deux nettoyants désinfectants approuvés par Santé Canada pour une utilisation contre le SARS-CoV-2 (Covid-19)– Spic and Span et Comet – pour nettoyer et désinfecter tous les espaces communs et chambres d'hôtel en portant une attention accrue aux surfaces fréquemment touchées et aux zones de grande circulation dans l’ensemble de ses hôtels, centres de villégiature et restaurants.

« La santé et la sûreté de nos hôtes et des membres de notre équipe est notre priorité absolue. Nous avons mis au point PureClean pour optimiser nos normes actuelles en matière d’hygiène et de propreté, afin de garantir que nos clients puissent séjourner ou se restaurer en toute confiance », a déclaré Manoj Jasra, responsable du marketing et du numérique chez Northland Properties. « Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à P&G Professional et d’intégrer leurs produits de nettoyage professionnels hautement reconnaissables à nos programmes PureClean. »

« Nous nous réjouissons d’accueillir les solutions sûres, simples et efficaces de P&G Professional, avec des marques reconnues comme Dawn, Tide, Cascade, Comet et Spic and Span, dans la famille Northland », a affirmé Paul Edmondson, vice-président de P&G Professional pour l’Amérique du Nord. « Bien que les consommateurs aient réduit leurs séjours dans les hôtels et les centres de villégiature et que la restauration est bien différente aujourd’hui, il est plus important que jamais que les entreprises maintiennent les niveaux de propreté les plus élevés pour leurs hôtes et employés, et l’initiative PureClean avec des produits P&G Professional garantit que toutes les marques chez Northland Properties respectent ces normes de propreté. »

À propos de Northland Properties Corporation

Northland Properties est fière d’être une entreprise 100 % canadienne appartenant à la famille Gaglardi, avec des actifs dans tout le Canada, au Royaume-Uni, en Irlande et aux États-Unis. Son siège social se trouve à Vancouver, en Colombie-Britannique. Reconnue dans tout le Canada comme l’un des acteurs les plus réputés pour les hôtels, les restaurants, les sports et la construction, Northland Properties Corporation est la force derrière des marques comme Sandman Hotel Group, The Sutton Place Hotels, Moxie’s Grill & Bar, Denny’s Canada, Chop Steakhouse & Bar, Shark Club Sports Bar & Grill, the Dallas Stars, Revelstoke Mountain Resort, Grouse Mountain Resort et Northland Asset Management Company.

À propos de Procter & Gamble Professional

P&G Professional est la division des produits professionelle de Procter & Gamble spécialisée dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du nettoyage et de l’entretien de bâtiments, de la santé et des épiceries/pharmacies/magasins à grande surface. P&G Professional propose des solutions complètes tirant profit de l'échelle, des marques de confiance et des avantages liés à la compréhension du marché et des consommateurs de sa société mère. P&G Professional propose des marques telles que Tide® Professional, Dawn® Professional, Cascade® Professional, Mr. Clean® Professional, Febreze® Professional, Swiffer® Professional, Comet®, Spic and Span®, Bounty®, Safeguard® et sa propre marque, P&G Pro Line®. Veuillez visiter https://www.pgpro.ca pour obtenir les dernières informations sur les solutions et services de P&G Professional.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.